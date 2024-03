Ricciardo pointe l'immaturité de Tsunoda dans le tour d'honneur

L'une des rares animations de la fin de course du Grand Prix de Bahreïn 2024 de Formule 1 a été offerte par le clan VCARB. Alors que ses pilotes se trouvaient en 13e et 14e places, il a été demandé à Yuki Tsunoda, qui mettait la pression à Kevin Magnussen (Haas), de laisser passer Daniel Ricciardo afin qu'il puisse tenter sa chance sur le Danois et essayer de remonter dans la hiérarchie grâce à ses pneus tendres.

La consigne n'a pas été très bien reçue par le Japonais, qui a non seulement mis un certain temps à s'exécuter mais, une fois cela fait, a longuement fait part de sa colère à la radio. Plus encore, dans le tour d'honneur après l'arrivée, Tsunoda a marqué son mécontentement en faisant l'intérieur à son équipier au virage 8 avant de le frôler dans la remontée vers le virage 9, dans une double manœuvre d'intimidation. Sur le coup, Ricciardo a lancé "C'est quoi ce bordel ?", avant de dire "Oh, laisse tomber, c'est un putain de gland" en parlant de son équipier.

Une fois sorti de la voiture et la tension retombée, Ricciardo a été interrogé par la F1 sur la raison pour laquelle son équipier était passé si près de lui dans le tour de décélération. Le vainqueur de huit Grands Prix a répondu : "Je ne sais pas. J'ai parlé à la radio et j'ai essayé de rester calme. Je reste très raisonnable pour l'instant, mais appelons cela de l'immaturité. Il est évidemment frustré par les consignes de l'équipe."

Après la descente de voiture, Tsunoda a fait part de son incompréhension quant aux ordres reçus. Toutefois Ricciardo estime que tout était clairement établi à l'avance : "Soyons clairs, c'est quelque chose dont nous avons parlé avant la course. Il était très probable que j'utilise les pneus tendres en fin de course. Il savait donc qu'il y avait une chance que j'aie un avantage de rythme en fin d'épreuve et s'il recevait la consigne, c'est ce qui allait se passer. Il ne me donne pas de points, nous nous battions pour la 13e place, alors au moins, donnons nous la meilleure chance d'avoir au moins une voiture dans les points."

L'Australien a plus tard ajouté, devant la presse : "C'est la première course sur 24 et oui, il y a eu un petit conflit aujourd'hui, mais je ne veux pas que cela donne le ton. Je pense que nous allons en parler honnêtement lors du briefing. J'espère qu'une fois qu'il se sera calmé, il pourra dire 'OK, oui, j'aurais dû laisser la place un tour plus tôt'."

"En étant totalement transparent de mon côté, je pense que l'ordre a déjà été donné un tour trop tard et il a ensuite agi trop tard", a conclu Ricciardo sur le sujet. "Avec le pneu tendre, chaque tour est crucial, je pense que j'ai déjà perdu probablement deux tours et demi de bon pneu et c'est peut-être ce qui a fait la différence. Aurions-nous pu rattraper [Lance] Stroll en 10e position ? Non. Au mieux, nous aurions pu rattraper Zhou [Guanyu]. Donc, il était difficile de marquer des points, mais nous devions essayer quelque chose."

