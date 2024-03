Gasly assure que l'Alpine n'a pas 10 kg en trop

En expédiant Esteban Ocon et Pierre Gasly en dernière ligne, les qualifications du Grand Prix de Bahreïn ont définitivement confirmé le manque de compétitivité criant de l'Alpine A524. L'écurie n'a pas été prise par surprise et avait préparé le terrain en disant s'attendre à un début de saison compliqué mais cette première contre-performance marque forcément les esprits.

Il y a beaucoup de spéculations autour de la dernière-née des ateliers d'Enstone, et plus particulièrement concernant son supposé surpoids. Ce problème est désormais ouvertement assumé mais il n'explique pas à lui seul les difficultés rencontrées, Pierre Gasly assurant d'ailleurs que son ampleur est exagérée. Interrogé par Motorsport.com sur la dizaine de kilos en trop dont souffrirait sa monoplace, le pilote français assure que "ce n'est pas autant que ça".

"Ce n'est pas aussi grave que vous le dites", poursuit-il. "Il y a évidemment du temps à gagner un peu partout. En regardant les écarts, il y a du travail. Tout compte et par rapport à ce que vous dites, vous savez, deux kilos coûtent six centièmes au tour, et 0"06 ça fait une différence. Il y a moyen de gagner en performance, il y en a à venir sur le châssis, il y aura des évolutions."

"C'est la Formule 1 et au bout du compte, c'est la même chose pour toutes les écuries : il y a des progrès à faire dans tous les domaines, c'est ainsi qu'est le sport."

Pierre Gasly attendait évidemment autre chose pour lancer sa deuxième saison sous les couleurs d'Alpine mais le pilote tricolore insiste sur la nécessité de se montrer patient. Alpine a conçu une voiture entièrement nouvelle dans l'espoir de pouvoir la développer énormément, et c'est dans quelques mois que le verdict sur la réussite ou non de cette philosophie tombera.

"On est tous dans le même bateau, on a tous été très objectifs et honnêtes quant à la situation à laquelle on est confrontés en ce moment", plaide le Normand. "Je crois en l'équipe, elle trouvera la solution dont on a besoin pour faire le pas en avant qu'il faut."

"On doit être patients parce que ce n'est que la première séance de qualifications et on sait que la voiture n'offre pas le potentiel que l'on pense qu'elle a. Le temps nous dira si c'était la bonne approche. Mais je fais confiance à l'équipe, je sais ce qu'ils trouvent, on sait que l'on a du temps à trouver dans de nombreux domaines différents, pas seulement dans un département spécifique. On devra être patients et objectifs après quelques Grands Prix."

Propos recueillis par Adam Cooper