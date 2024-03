Hamilton : Abu Dhabi 2021 n'empêchera pas Verstappen d'aller chez Mercedes

Lewis Hamilton étant en partance pour la Scuderia Ferrari en fin de saison, un baquet s'est libéré plus tôt que prévu chez Mercedes pour 2025. Et depuis quelques jours, les problèmes internes rencontrés par Red Bull dans le cadre de l'affaire Horner ont eu tendance à placer Max Verstappen, pourtant sous contrat avec la structure autrichienne jusqu'en 2028, parmi les possibles candidats.

Ces rumeurs s'appuient en partie sur l'incertitude autour du potentiel de l'alliance entre Red Bull et Ford en vue du moteur 2026 qui pourrait, si les performances ne sont pas au rendez-vous, coincer le Néerlandais pendant trois saisons dans une structure incapable de jouer le titre. Plusieurs discussions aperçues dans le paddock de Sakhir entre Jos Verstappen et Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande, ont fait le reste.

Questionné sur ce sujet et une éventuelle arrivée du triple Champion du monde en titre pour le remplacer, Hamilton a déclaré : "Je pense que ma décision a montré que tout est possible. Les six prochains mois vont être très intéressants. Je n'ai pas de scoop supplémentaire. Je suis sûr que Max est sur la liste [de Mercedes], mais je suis sûr qu'il est engagé [chez Red Bull], et je ne vois pas pourquoi il quitterait une si bonne voiture."

Lewis Hamilton en discussion avec Doriane Pin et George Russell à Djeddah.

Pour autant, le septuple Champion du monde n'est-il pas étonné de voir que Verstappen est présenté comme un candidat à sa propre succession en dépit de l'animosité suscitée par la saison 2021, et en particulier sa finale d'Abu Dhabi ? "Je ne dirais pas que je suis surpris, car c'est un grand pilote", a répondu Hamilton.

"Je pense même en avoir parlé à l'époque. Max a fait ce qu'il devait faire à ce moment-là, il n'y est pour rien, c'est la discipline qui nous a trahis. Et je pense que ce n'était pas sa faute. Moi, dans sa position, j'aurais fait exactement la même chose. Il n'y a donc aucun problème."

"Je pense que si vous dirigez une équipe, vous voulez avoir le meilleur pilote, et vous voulez être l'équipe qui a le pilote qui attire les regards, qui apporte les sponsors, et il est l'un de ceux-là. Je comprends donc, mais je dirais que cela n'aurait pas de sens pour lui. Mais ce sera intéressant à voir."

Dans ce contexte de rumeurs incessantes autour de Red Bull, la question de l'avenir d'Adrian Newey, depuis quasiment 20 ans aux responsabilités au sein du département technique de l'écurie, est souvent évoquée. Hamilton n'a pas échappé à une question sur l'hypothèse d'un recrutement du technicien par Mercedes : "En ce qui concerne Adrian, comme je travaille au sein d'une équipe, je sais qu'Adrian reçoit toutes les louanges pour le travail accompli par tout le monde."

"Je sais qu'il joue un rôle important, bien sûr. Mais il y a tellement d'ingénieurs en coulisses qui jouent un rôle important dans le développement de l'équipe et de leur voiture. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas ma décision. Mais je suis en compétition avec lui cette année, alors je ne peux pas encore parler de l'année prochaine."

Avec Adam Cooper