Verstappen n'a "aucune raison de partir" si Red Bull est performant

Depuis quelques jours, l'affaire Horner a ouvert un nouveau volet qui implique l'avenir à plus ou moins court terme de Max Verstappen. Les déclarations et critiques publiques formulées à l'encontre du dirigeant britannique par Jos Verstappen, le père du triple Champion du monde néerlandais, ont mis de l'huile sur le feu et alimenté les rumeurs selon lesquelles le management du pilote tenterait en sous-main de mettre fin au contrat actuel le lien à Red Bull jusqu'en 2028.

La possibilité d'une arrivée chez Mercedes, au plus tôt dès la saison prochaine en remplacement de Lewis Hamilton, a même été évoquée.

Faisant face aux médias en Arabie saoudite, à la veille du début du Grand Prix ce jeudi, Verstappen a tenu à tempérer les bruits de couloir qui se multiplient dans ce contexte tendu. Ainsi, quand il lui a été demandé s'il irait au bout de son contrat avec Red Bull, il a répondu : "Cela a toujours été l'objectif de cette signature, bien sûr. C'est pourquoi nous avons conclu un contrat aussi long. Bien sûr, ce qui importe, c'est la performance de la voiture et à partir de 2026, il y a un petit point d'interrogation avec la nouvelle réglementation."

"Mais lorsque j'ai signé mon contrat, je savais aussi ce qu'ils ont fait pour moi au cours de ma carrière, n'est-ce pas ? Alors oui, l'intention est, bien sûr, absolument, de rester dans cette équipe, parce que je l'apprécie vraiment. Et je suis également très heureux au sein de l'équipe. Tant que nous sommes performants, il n'y a aucune raison de partir."

Max Verstappen après sa victoire au GP de Bahreïn 2024.

Mercedes n'a jamais caché son intérêt dans le recrutement de Verstappen, même si le Néerlandais assure que son avenir va se décider sur la meilleure voiture. Il n'exclut toutefois pas par principe un futur en tant que pilote d'une Flèche d'Argent.

"Je pense que personne ne s'est douté que Lewis irait chez Ferrari", a-t-il déclaré. "Dans la vie en général, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui peut se présenter à nous, ce qui peut se passer autour de nous ou ce qui peut nous influencer."

"On ne peut donc jamais dire à 100% que c'est de telle ou telle manière que les choses vont se dérouler. C'est ainsi que j'aborde ma vie. Mais je n'y pense pas trop non plus. Je suis très détendu. Comme je l'ai dit, je suis très content de l'équipe. Les performances sont là. Il n'y a aucune raison de partir."

Christian Horner/Jos Verstappen : Max ne prend pas parti

Verstappen a passé les derniers jours du côté de Dubaï avec son père Jos et son manager Raymond Vermeulen. Et même si la situation autour de l'avenir de Christian Horner à la tête de l'écurie a grandement été enflammée par les remarques de son père, il refuse de s'impliquer ou de choisir un camp.

Christian Horner et Jos Verstappen.

À la question de savoir s'il était d'accord avec le constat de son père selon lequel Red Bull risquait de se déchirer si Horner restait, Verstappen a répondu : "Je ne sais pas. Je veux dire, j'espère que non.... Ça ne devrait pas être le cas. C'est une entreprise forte, une équipe forte. Beaucoup de membres de l'équipe sont bien en place. Donc normalement non."

Et même si le pilote est bien conscient de la controverse que les propos de Verstappen Sr ont suscitée, il ne veut pas perdre trop de temps à s'y attarder. "Nous sommes une équipe : moi, mon père et Raymond, tous ensemble. Il en sera toujours ainsi. Je pense que c'est ce qu'il a pu ressentir, mais de mon côté, cela n'a pas d'importance d'être dans un camps ou dans l'autre."

"Bien sûr, en tant que fils de mon père, ce serait bizarre d'être dans un autre camp. Mais pour ma part, je veux juste me concentrer sur l'aspect performance des choses. Je veux que l'on parle moins de ce que nous faisons en dehors de la piste que de la performance elle-même."

Avec Jonathan Noble