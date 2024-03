Malgré les départs chez Alpine F1, Gasly fait "confiance à Renault"

Après des essais hivernaux inquiétants, le Grand Prix de Bahreïn a confirmé que l'écurie Alpine avait reculé jusqu'à la dernière place dans la hiérarchie de la Formule 1. Sur la dernière ligne de la grille de départ après les qualifications, Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont pas pu faire mieux que les 17e et 18e places au terme de la course du lendemain.

Alors que l'on attend de voir ce que le développement de l'A524 donnera, cette voiture étant une refonte quasi complète du concept de l'an passé, la semaine a vu la confirmation des démissions de Matt Harman et Dirk de Beer, directeur technique et responsable de l'aérodynamique d'Alpine. Ces départs ont lieu quelques mois après ceux d'une grande partie de la direction de l'équipe à l'été 2023 et ont précédé de quelques heures l'annonce du départ, a priori non lié, de Bob Bell de son poste de consultant.

Pour faire face aux défections d'Harman et de De Beer, une structure à trois piliers a été mise en place côté technique. Cela ne suffit malgré tout pas à dissiper l'incertitude qui plane au-dessus de l'équipe d'Enstone, dirigée par Bruno Famin depuis la seconde moitié d'année passée.

En dépit des événements du présent, Pierre Gasly a expliqué qu'il gardait confiance dans les dirigeants de l'écurie pour que les changements effectués paient à plus long terme. Il a toutefois reconnu que le départ d'Harman avait été une surprise pour lui.

"C'est toujours une surprise parce que je suis assez proche de Matt. En arrivant dans l'équipe, j'ai essayé de comprendre un peu la philosophie, de comprendre les changements que nous avons apportés à cette nouvelle voiture. Alors, évidemment, c'est un peu une surprise. Je le savais déjà un peu avant. En fin de compte, je préfère me concentrer sur mon travail. Je vais piloter la voiture à fond, pousser l'équipe à aller de l'avant et lui donner un retour d'information clair. C'est à ça que je consacre mon énergie."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Photo by: Erik Junius

Lorsqu'il lui est demandé si le remaniement du personnel technique est la bonne voie à suivre, il répond : "Le temps nous le dira. Je fais confiance à Renault, je fais confiance à Luca [de Meo, PDG de Renault], je fais confiance aux responsables pour faire progresser l'équipe. Je sais que c'est contradictoire, mais il y a beaucoup de changements positifs au sein de l'équipe."

"En termes de fonctionnement, de processus, de mentalité et de réflexion sur nous-mêmes, nous sommes en train de changer. Dans les analyses, les commentaires et les évaluations du travail que nous faisons, je constate que nous entrons davantage dans les détails et que nous essayons de trouver le dernier pour cent chez chacun d'entre nous, et les gens apprécient ce processus. Et je constate un changement positif."

"Évidemment, cela ne signifie pas que nous allons gagner deux dixièmes de seconde par tour, parce que la voiture ne nous offre pas l'adhérence dont nous avons besoin. Mais je suis certain que ce que nous devons faire à long terme, c'est trouver la direction que nous devons prendre en tant qu'équipe."

Son coéquipier Esteban Ocon espère que l'expérience de Famin en matière de sport automobile contribuera à faire progresser l'équipe. "J'ai confiance en Bruno, dans les choix qu'il fait. Je n'ai pas de boule de cristal, mais Bruno est quelqu'un qui a une grande expérience de la victoire dans différentes catégories. Et c'est très précieux."

Avec Filip Cleeren