Bob Bell rejoint Aston Martin après son départ d'Alpine

Quelques heures après la révélation de son départ d'Alpine, Aston Martin a officialisé le recrutement de Bob Bell. Le Britannique était un ingénieur travaillant de longue date du côté de l'usine d'Enstone, en dépit de passages plus ou moins longs dans d'autres structures, notamment Mercedes au début des années 2010 puis Marussia.

Ces derniers temps, il travaillait à temps partiel dans le cadre d'Alpine Labs, organisation fondée pour explorer l'utilisation de la technologie de la course automobile dans d'autres domaines.

Bell a d'abord travaillé en tant qu'aérodynamicien chez McLaren dans les années 1980 faisant partie de l'équipe ayant conçu la MP4/4. Passé chez Benetton en 1997, il a ensuite connu Jordan où il a pris le poste de directeur de la dynamique des véhicules à la fin des années 1990. Il retrouva Benetton en 2001, au moment où Renault en prenait le contrôle.

Bell a par la suite occupé le rôle de directeur technique lors des années des titres mondiaux de Fernando Alonso, en 2005 et 2006. Après le scandale du Crashgate, le Britannique a brièvement occupé le poste de directeur de l'équipe Renault en 2009 avant d'en être le directeur général en 2010, c'est après qu'il connaîtra son passage chez Mercedes et Marussia. Bell est revenu chez Renault en 2016 en tant que Chief Technical Officer, avant d'occuper un rôle de conseiller deux ans plus tard.

Chez Aston Martin, Bell va occuper le poste de "directeur exécutif - technique", ce qui veut dire qu'il va superviser les fonctions techniques, d'ingénierie et de performance de l'équipe de Silverstone, sous la direction de Mike Krack. Il faut rappeler que Dan Fallows est de son côté directeur technique.

"J'ai été impressionné par les progrès réalisés par Aston Martin ces dernières années", a déclaré Bell au sujet de son recrutement. "L'opportunité de jouer mon rôle dans cette aventure est incroyablement excitante et j'ai hâte de travailler avec de grands leaders techniques à Silverstone."

"L'ampleur et l'ambition de ce projet sont très motivantes. Je suis un compétiteur et je vois la faim et la détermination qui animent cette équipe. J'ai hâte de jouer un rôle avec Mike et le reste de l'équipe."

L'annonce du départ de Bell, 65 ans, vers Aston Martin survient dans le contexte des démissions de Matt Harman et Dirk de Beer, respectivement directeur technique et responsable de l'aérodynamique, sans toutefois y être liée directement.