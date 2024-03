Horner : L'intrusion dans ma vie privée doit désormais cesser

À la suite d'une plainte déposée par une employée, la société mère de l'équipe, Red Bull GmbH, a ordonné une enquête menée par un avocat indépendant, qui a duré huit semaines. Après sa conclusion, Red Bull a rejeté la plainte, mais des fuites supplémentaires dans la presse, qui comprenaient de prétendues preuves relatives à des messages WhatsApp entre Horner et la plaignante, ont encore fait monter la pression sur le team principal et l'équipe.

Peu après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière, son père Jos a déclaré que l'équipe risquait de "se déchirer" si Horner restait en poste . Mais à la suite de discussions visant à mettre les choses au clair avec le camp Verstappen, Horner souhaite désormais que le monde passe à autre chose.

"La période a évidemment été très éprouvante. Je suis marié et j'ai trois enfants. Et quand cette intrusion concerne vos enfants et fait peser une menace sur votre mariage... J'ai la chance d'avoir une belle famille et une femme qui me soutient et je suis le seul à avoir été cité dans cette affaire. Alors, bien sûr, c'est très éprouvant."

L'intrusion dans ma famille a maintenant assez duré.

"La réalité c'est qu'il y a eu le dépôt d'une plainte. Elle a été traitée de la manière la plus professionnelle par le groupe, non pas par Red Bull Racing, mais par les propriétaires de Red Bull Racing – Red Bull GmbH – qui ont nommé un expert indépendant, l'un des plus réputés du pays."

"Il a pris le temps d'enquêter sur tous les faits. Il a interrogé toutes les personnes impliquées ainsi que d'autres parties intéressées, il a tout examiné, il disposait de tous les éléments. Il a examiné tous les faits et est parvenu à une conclusion par laquelle il a rejeté la plainte."

"En ce qui me concerne, en ce qui concerne Red Bull, nous allons de l'avant et nous nous tournons vers l'avenir. Ma femme m'a apporté un soutien phénoménal tout au long de cette histoire, tout comme ma famille, mais l'intrusion dans ma famille a maintenant assez duré."

Christian Horner, team principal de Red Bull Racing, et Geri Halliwell Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Au-delà des fuites sélectives, dont la véracité ne peut être vérifiée, la plupart des détails de l'affaire restent du domaine privé. Quelles que soient les conclusions, la gestion opaque de la situation a laissé un goût amer au regard des efforts déployés par la F1 pour rendre son championnat plus inclusif.

Le fait que la plainte d'une employée ait été rejetée, après quoi elle a été suspendue par l'équipe , est également une source de préoccupation. Mais alors que les équipes de F1 et les observateurs appellent à plus de transparence, il semble que Red Bull ne puisse pas divulguer plus de détails sans l'approbation expresse de toutes les parties impliquées.

"Je pense que c'est une question compliquée, parce qu'il y a une procédure qui se déroule dans n'importe quelle entreprise", a ajouté Horner. "Cette procédure est confidentielle entre les individus et l'entreprise elle-même. Je ne suis pas libre, malheureusement, en raison de cette confidentialité et par respect pour l'entreprise, et bien sûr, pour l'autre partie ; nous sommes tous liés par les mêmes restrictions. Et même si je voulais en parler, je ne le pourrais pas, en raison de ces restrictions liées à la confidentialité."

"La seule raison pour laquelle cette affaire a attiré autant d'attention, c'est évidemment à cause des fuites et des tensions qui sont apparues dans les médias et qui ont été très, très éprouvantes, à bien des égards, et en particulier pour ma famille, parce que tout a été orienté dans une seule direction."

"Et, bien sûr, d'autres ont cherché à en tirer profit. Malheureusement, la Formule 1 est une activité concurrentielle. Et il y a eu, évidemment, des éléments [qui] ont cherché à en tirer profit. Et c'est peut-être là le côté moins reluisant de notre industrie."