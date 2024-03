Verstappen défend son père après ses critiques sur Horner

Jos Verstappen a lancé une petite bombe au soir du Grand Prix de Bahreïn en s'attaquant publiquement à Christian Horner, suggérant qu'il devait se retirer de la tête de Red Bull Racing pour le bien de l'équipe.

S'adressant au Daily Mail, Verstappen Sr avait déclaré : "Tant qu'il reste en place, il y a des tensions ici. L'équipe risque de se déchirer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle va exploser. Il joue les victimes alors que c'est lui qui est à l'origine des problèmes."

Ces commentaires sont intervenus après une investigation lancée sur le comportement de Horner à la suite d'une plainte d'une employée de Red Bull. Après huit semaines d'enquête, Horner a été blanchi de tout acte répréhensible, mais l'affaire n'est pas retombée pour autant, avec la diffusion par une source anonyme de preuves présumées. Ce jeudi, Motorsport.com a appris que l'employée concernée avait été suspendue.

Si Max Verstappen lui-même n'est pas allé jusqu'à soutenir le point de vue de son père selon lequel Red Bull est en danger si Horner reste à bord, il ne s'est pas non plus totalement distancié de ce qui a été dit. Ainsi, lorsqu'il lui a été demandé s'il pensait que son père regrettait ses commentaires, Verstappen a répondu : "Je ne lui ai pas demandé. D'après ce que je sais de lui, bien sûr depuis l'époque du karting, il a toujours été très franc. Ce n'est pas un menteur, c'est certain."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo de: Shameem Fahath

Verstappen a souligné qu'il ne voulait pas prendre parti sur la question, tout en estimant qu'il n'était pas inhabituel qu'il y ait des divergences d'opinions au sein des organisations sur la façon dont les choses doivent fonctionner. "Je pense que pour tout le monde de manière générale, même s'il y a des différends, il y a toujours des choses qui peuvent s'arranger. Tout le monde est suffisamment mature et respectueux des autres à cet égard."

"Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui s'est passé, en F1 globalement, et c'est pourquoi il est parfois bon d'avoir une discussion sur ces questions. Vous pouvez être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, parfois. C'est aussi ce qui se passe dans une relation."

Alors que les commentaires de son père ont déclenché une controverse, Verstappen affirme ne pas vouloir trop s'impliquer dans cette affaire et préférer se concentrer sur ce qui se passe en piste. "Mon père et moi, nous sommes très proches, nous nous appelons tous les jours, quand il n'est pas là. Mais d'un autre côté, vous savez, je ne suis pas du genre à parler beaucoup de certaines choses. Je veux juste me concentrer sur le pilotage. Et s'il y a des problèmes, nous essayons de les résoudre au sein de l'équipe."