Red Bull a suspendu l'employée au centre de l'affaire Horner

Après une enquête de huit semaines menée par Red Bull en ce début d'année 2024, Christian Horner a été blanchi de tout comportement inapproprié par un avocat indépendant nommé par la firme autrichienne. Cette enquête faisait suite à une plainte d'une employée.

"L'enquête indépendante sur les allégations formulées à l'encontre de M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que la plainte a été rejetée. La plaignante dispose d'un droit d'appel", pouvait-on lire la semaine passée dans un communiqué de l'entreprise.

Bien qu'aucun autre détail n'ait été donné sur les conclusions de l'enquête, Motorsport.com a appris que l'une des conséquences avait été de prendre des mesures à l'encontre de l'employée au centre de l'affaire. Il est entendu qu'elle travaillait toujours pour le compte de l'équipe basée à Milton Keynes jusqu'à cette semaine, mais qu'elle a désormais été suspendue.

Il n'y a pas eu de communication officielle de la part de Red Bull à ce sujet et un porte-parole a refusé de confirmer l'information lorsque Motorsport.com a pris contact : "Nous ne pouvons pas faire de commentaires car il s'agit d'une affaire interne."

Il s'agit d'un nouvel épisode dans le feuilleton de l'affaire Horner, qui fait les gros titres en F1 et en dehors depuis désormais un mois. Quelques heures après l'annonce du résultat de l'enquête le 28 février dernier, une série de fichiers prétendument liés à l'enquête ont fuité auprès de personnalités du paddock, ce qui a contribué à relancer la controverse.

Au soir du GP de Bahreïn, ce sont des déclarations de Jos Verstappen, le père du Champion du monde de F1 en titre, qui ont définitivement ravivé les tensions, le Néerlandais estimant que Horner ne pouvait pas rester en poste sans risquer de voir l'équipe "se déchirer".

L'actionnaire majoritaire de Red Bull, Chalerm Yoovidhya, a assisté à la course du GP de Bahreïn, où il a été vu en compagnie de Horner et de son épouse Geri Halliwell, qui avait également fait le déplacement pour afficher son soutien à son mari. À Djeddah, c'est Oliver Mintzlaff, le directeur général de Red Bull, qui est attendu, et ses faits et gestes seront assurément scrutés dans ce contexte.