EL1 - Verstappen part du bon pied à Djeddah

Dans une ambiance assez pesante, mêlant l'affaire Horner, ses répercussions sur le futur de Red Bull et les accusions portées à l'encontre de Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, les pilotes et les équipes se retrouvent déjà pour le second week-end de compétition de l'année. Le rendez-vous d'Arabie saoudite, sur le rapide circuit de Djeddah, se tient lui aussi sur un week-end décalé, avec les premiers essais libres le jeudi, les qualifications le vendredi et la course le samedi.

Alors que le coup d'envoi de la première séance d'essais est donné sur une piste encore illuminée par le soleil, contrairement aux qualifications et à la course qui se dérouleront de nuit, ce sont les pneus durs et mediums qui sont réquisitionnés pour les premiers tours de piste. Lewis Hamilton se charge de signer la référence provisoire en 1'32"590 avec les enveloppes à flancs blancs, avant d'être battu par Charles Leclerc et Sergio Pérez (1'32"072), eux aussi en pneus durs.

Lando Norris est le premier homme à s'aventurer sous la barre des 92 secondes au tour, avec un temps de 1'31"805, établi à l'aide des pneus mediums cependant. Fernando Alonso prend un temps les commandes (1'30"961, pneus durs) mais George Russell fait mieux : 1'30"806 puis 1'30"554 (pneus durs).

Les vingt premières minutes de séance voient une amélioration continue des chronos. À moins de 40 minutes de la fin, Russell compte deux dixièmes d'avance sur Pérez, trois sur Verstappen et Leclerc, et quatre sur Alonso et Hamilton. Les Alpine figurent dans le top 10, Gasly à huit dixièmes de Russell et Ocon à neuf dixièmes, mais les pilotes sont chaussés des gommes mediums.

Pour Lance Stroll, le début de séance est des plus compliqués. Le pilote Aston Martin accroche le mur situé à l'intérieur du virage 22 et, même s'il parvient à regagner les stands par ses propres moyens, ses mécaniciens ont toutes les peines du monde à retirer la roue endommagée.

Peu avant la mi-séance, les pneus tendres reçoivent enfin un peu d'attention. Valtteri Bottas se fait une place dans le top 10 tandis que Norris améliore la référence d'un dixième, en 1'30"424. C'est sans compter la tentative de Verstappen avec ces enveloppes, qui repousse Norris à quatre dixièmes... avant que Russell ne devance le Néerlandais pour trois millièmes de seconde (1'30"011) ! À l'inverse, Hamilton accuse deux dixièmes de retard et Leclerc, confronté au trafic dans son tour rapide, près de neuf dixièmes.

En dépit d'un problème moteur contrariant le comportement de sa machine, Verstappen parvient à battre de manière significative le meilleur tour dans un second tour d'attaque avec son train de pneus tendres (1'29"659). Alonso, Pérez ainsi que les pilotes Ferrari parviennent à remonter au classement en améliorant leur marque, en revanche les pilotes Mercedes stagnent.

C'est donc Verstappen qui s'assure de la première place au terme de cette séance. Le pilote Red Bull compte un dixième d'avance sur Alonso, deux sur Pérez et trois sur Russell et Leclerc, qui s'est plaint du caractère "Mario Kart" du circuit de Djeddah en raison des nombreux sacs plastique traînant sur la piste tels des obstacles à éviter...

Derrière ce quintet, on trouve Sainz, Norris, Hamilton, Stroll et Albon, accusant entre cinq dixièmes et une seconde de retard sur le leader Verstappen. Pour la première Alpine, il faut descendre jusqu'au treizième rang, occupé par Ocon (+1"286). Précisions néanmoins que Tsunoda, Hülkenberg et Magnussen, 16e, 19e et 20e respectivement, n'ont pas réalisé leur meilleur temps avec les pneus tendres.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 1