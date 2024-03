Russell appelle à la "transparence" autour de l'affaire Ben Sulayem

Dans deux informations séparées publiées par la BBC cette semaine, un lanceur d'alerte a accusé le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de vouloir interférer sur les résultats du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 puis d'avoir tenté d'influer sur les officiels chargés de l'homologation du circuit de Las Vegas.

La FIA a depuis indiqué avoir "reçu un rapport détaillant des accusations potentielles impliquant certains membres de ses instances dirigeantes" et que son département conformité "évalue ces questions, comme il est d'usage en la matière, afin de s'assurer que la procédure est méticuleusement respectée".

George Russell avait brièvement été classé troisième du GP d'Arabie saoudite 2023 avant que la pénalité reçue par Fernando Alonso, pour une intervention présumée sur sa voiture pendant un stop and go, ne soit finalement annulée lors d'un réexamen de la situation. C'est dans ce cadre que Sulayem est soupçonné, selon la BBC, d'être intervenu pour que la pénalité de l'Espagnol soit annulée.

Interrogé en conférence de presse ce mercredi à Djeddah, le pilote Mercedes, par ailleurs directeur de l'Association des pilotes de Grands Prix (GPDA), a déclaré : "Nous voulons connaître tous les faits et qu'il y ait une totale transparence, vraiment. Nous sommes tous en compétition ici, nous voulons tous des règles du jeu équitables et justes pour montrer ce dont nous sommes capables. Je ne peux pas vraiment faire d'autres commentaires."

Mais Russell a ajouté que son équipe avait été "surprise il y a un an lorsque le jugement a été annulé, car les juristes de Mercedes pensaient avoir fait un excellent travail en présentant leur dossier et en obtenant gain de cause dans un premier temps, puis en le perdant par la suite". Il a ensuite ajouté : "Nous voulons simplement de la transparence et avoir l'opportunité de courir dans des conditions équitables."

George Russell avec Mohammed Ben Sulayem.

De son côté, Lando Norris (McLaren) a été interrogé sur le sujet à la suite d'une déclaration selon laquelle la F1 ne devait pas être "interrompue par ce qui se passe loin de la piste", faite en rapport avec l'attention portée à la situation de Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull.

"[L'affaire sur l'éthique de la FIA] est un sujet plus important", a réagi Norris. "Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui m'implique directement. Je suis sûr qu'il y a des enquêtes en cours et autres, et je ne sais pas tout. Si la question est soulevée et que les pilotes sont plus impliqués, alors absolument [je ferai un commentaire], mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose dont nous étions au courant non plus."

"Et je ne connais pas tous les faits à ce sujet. Je ne peux donc pas en parler, mais il ne faut jamais que ce genre de chose se produise à quelque moment que ce soit. Pour des raisons de préférence ou autres, de quelque côté que ce soit. Alors oui, tant que cela est résolu, tout ira bien."

Avec Alex Kalinauckas, Jonathan Noble et Adam Cooper