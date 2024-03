De nouvelles accusations visent Mohammed Ben Sulayem

De nouvelles suspicions visant Mohammed Ben Sulayem ont été révélées ce mardi, toujours par la BBC. Le très sérieux média britannique fait ainsi suite à d'autres informations dévoilées la veille, selon lesquelles le président de la FIA aurait interféré dans le résultat du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 en estimant qu'une pénalité alors infligée à Fernando Alonso et lui ayant coûté le podium devait être annulée.

Cette fois-ci, la BBC croit savoir que Mohammed Ben Sulayem a fait pression auprès des officiels pour ne pas homologuer le circuit urbain utilisé par la Formule 1 à Las Vegas. Un lanceur d'alerte assure qu'il leur aurait été demandé, "sur ordre du président de la FIA" de ne pas donner leur feu vert pour courir sur cette piste avant le Grand Prix inaugural en novembre dernier. Cette suspicion figurerait dans un rapport établi par le comité éthique de la FIA, comme pour celle qui entoure la pénalité de Fernando Alonso à Djeddah il y a un an.

Concernant Las Vegas, on se souvient qu'il y avait eu des retards avant que le circuit ne soit prêt à être inspecté, en raison de travaux. Le lanceur d'alerte précise toutefois qu'ils ont été engagés avec comme instruction donnée par Mohammed Ben Sulayem de trouver des problèmes sur le site afin qu'il ne puisse pas être déclaré aux normes. Néanmoins, aucun souci n'a été identifié.

Le Grand Prix de Las Vegas s'est finalement déroulé comme convenu en fin de saison dernière et a plutôt été considéré comme une réussite, même si le week-end avait très mal débuté en raison d'un incident survenu lors des essais libres. Carlos Sainz avait roulé sur une plaque d'égout mal fixée, endommageant fortement sa Ferrari et provoquant la colère de la Scuderia compte tenu du montant des dégâts.

Ces accusations apparaissent en contradiction avec les affirmations du président de la FIA, qui avait indiqué soutenir l'homologation de ce nouveau circuit, très important aux yeux de Liberty Media. Mohammed Ben Sulayem a également assuré à plusieurs reprises que malgré les rumeurs et les doutes, les relations entre la FIA et la Formule 1 étaient plus fortes qu'au moment où il avait succédé à Jean Todt.

Les contre-exemples ne manquent toutefois pas pour illustrer les dissensions entre la FIA et la FOM (Formula One Management), à commencer par le dossier de la nouvelle écurie de Formule 1 : la candidature d'Andretti a été validée par la fédération internationale mais a ensuite été recalée par les promoteurs du championnat.

Contactée par Motorsport.com, la FIA a indiqué : "La FIA confirme que le Responsable Conformité a reçu un rapport détaillant des accusations potentielles impliquant certains membres de ses instances dirigeantes. Le département de conformité évalue ces questions, comme il est d'usage en la matière, afin de s'assurer que la procédure est méticuleusement respectée."