Audi finalise le rachat de Sauber et dissipe les doutes sur la F1

Selon les informations de la publication sœur de Motorsport.com en Allemagne, Motorsport-Total.com, Audi finalise la dernière étape du rachat de l'entreprise Sauber, en dépit de rumeurs qui faisaient état ces dernières semaines d'une éventuelle machine arrière sur l'arrivée en F1.

Audi a annoncé courant 2022 son intention de rejoindre la Formule 1 à l'horizon 2026, via la prise de contrôle de Sauber, usine qui gère aujourd'hui l'engagement de l'écurie Stake. De sorte que sa grande arrivée dans la discipline reine en tant qu'écurie officielle coïncide avec la mise en place d'une nouvelle réglementation technique, notamment côté moteur.

Depuis cette annonce, la firme allemande a progressivement pris des parts dans Sauber, avec un premier volet de la transaction menant vers le rachat qui a été complété début 2023, Audi détenant à ce stade 25% de la structure, rachetés à Finn Rausing, qui était arrivé via l'investissement de Longbow Finance pour sauver l'usine en 2016.

Ce mercredi, Andreas Seidl, le PDG de Sauber, a indiqué à ses employés qu'Audi avait lancé la dernière phase du rachat. Même si le constructeur n'a jamais officiellement communiqué sur ce plan de rachat, il était attendu qu'au terme de celui-ci, il soit propriétaire à hauteur de 75% de l'équipe. La publication allemande Bild est allée jusqu'à rapporter, toujours ce mercredi, que la marque aux anneaux pourrait même racheter 100% de Sauber, ce qui signifierait donc un départ de Finn Rausing.

Audi avait annoncé son arrivée future en F1 en marge du GP de Belgique 2022.

Ces dernières semaines, sur fond de rumeurs venant d'outre-Rhin, un certain pessimisme avait entouré l'arrivée d'Audi en F1. Des voix affirmaient même que le PDG actuel de la marque, Gernot Döllner, était prêt à annuler cet engagement à tout moment et à vendre les parts de Sauber au plus offrant. Toutefois, l'entrée de la transaction dans sa phase finale semble suggérer que ce n'est pas le cas et que l'on souhaite s'en tenir à la décision prise il y a quelques années.

D'autant plus qu'il y a également eu un récent remaniement du personnel, qui ne laisse là non plus pas entendre qu'Audi envisage de mettre fin au programme F1. La démission de Julius Seebach du conseil d'administration de Sauber Motorsport AG a été inscrite au registre du commerce suisse le 23 février 2024. Depuis mai 2023, Seebach est directement rattaché au comité de direction du développement technique d'Audi et est responsable de la stratégie et de la gestion de l'innovation.

Parallèlement, Oliver Hoffmann a été annoncé comme nouveau membre du conseil d'administration de Sauber. Hoffmann est membre du conseil d'administration d'Audi pour le développement technique depuis mars 2021 et c'est lui qui a annoncé l'entrée de la marque en Formule 1 en août 2022 en marge du Grand Prix de Belgique, aux côtés de Markus Duesmann, alors PDG d'Audi.

En février, des médias avaient annoncé que Hoffmann perdrait son siège au conseil d'administration d'Audi. Audi n'avait prolongé son contrat que de cinq ans en 2023. Il va donc désormais s'occuper de l'équipe de Formule 1, en tant que supérieur hiérarchique d'Andreas Seidl.

Avec Christian Nimmervoll