Le programme du GP d'Arabie saoudite F1 2024

Le Grand Prix d'Arabie saoudite est la seconde manche de la saison 2024 de Formule 1, avec une course sur le spectaculaire circuit urbain de Djeddah qui aura à nouveau lieu le samedi, et non le dimanche.

Horaires et programme TV du GP d'Arabie saoudite 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a deux heures de décalage avec Djeddah.

Date Séance Horaires (en France) Chaîne TV (en France) Jeudi 7 mars Essais Libres 1 14h30 - 15h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 18h00 - 19h00 Canal+ Sport Vendredi 8 mars Essais Libres 3 14h30 - 15h30 Canal+ Sport Qualifications 18h00 - 19h00 Canal+ Sport Samedi 9 mars Course 18h00 Canal+ (en clair)

Infos et palmarès du GP d'Arabie saoudite

Le tracé de Djeddah se veut urbain car serpentant la corniche de la ville de Djeddah, située sur les bords de la mer Rouge. Dans les faits, la piste est très atypique pour un circuit "en ville" puisqu'elle est ultrarapide en dépit de ses nombreux virages.

Après le constat d'une dangerosité certaine de quelques portions en 2021, de légères modifications ont été entreprises par les organisateurs en 2022 dans le peu de temps disponible entre les deux éditions, avec notamment pour objectif d'améliorer la visibilité dans les sections ultrarapides. Ce qui restait à faire a été réalisé l'an passé. De même, le point de détection DRS de la dernière zone a été déplacé hors de la zone de freinage pour éviter le jeu des ralentissements excessifs vu lors des deux GP précédents, et qui avait donné lieu à l'un des fameux épisodes de la houleuse première édition.

Contact entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors de l'édition 2021 du GP d'Arabie saoudite, après un brake-check du Néerlandais plus tard sanctionné par les commissaires.

Avec un départ de course donné à 20h, heure locale, il s'agit d'une épreuve nocturne, comme tous les autres Grands Prix de la péninsule arabique, même si la course d'Abu Dhabi se situe dans les faits entre chien et loup. Long de 6,174 km et composé de 27 virages, le circuit de Djeddah sera parcouru à 50 reprises lors de la course pour une distance totale de 308,7 kilomètres.

Les records F1 du circuit de Djeddah

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'27"511 (moy. : 253,984 km/h) 2021 Meilleur tour en course Lewis Hamilton

Mercedes 1'30"734

(moy. : 244,962 km/h) 2021

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Arabie saoudite F1

Édition

Poleman Vainqueur 2023 Sergio Pérez Sergio Pérez 2022 Sergio Pérez Max Verstappen 2021 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

Météo à Djeddah

Si les deux premières journées du GP d'Arabie saoudite s'annoncent venteuses, le week-end global devrait se dérouler dans des conditions sèches, avec un mercure autour de 24-25°C lors des séances nocturnes.

