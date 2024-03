Verstappen : "Comme le tour raté de 2021, mais en passant le dernier virage !"

Max Verstappen a signé ce vendredi soir à Djeddah la 34e pole de sa carrière, en repoussant ses trois plus proches concurrents à trois dixièmes grâce à son premier tour de Q3. Plus encore, son second tour aurait lui aussi suffi à se placer à cette position sur la grille ce samedi, ce qui en dit long sur le niveau de la Red Bull RB20 alors que Charles Leclerc, second, estime quant à lui qu'il ne pouvait pas faire mieux au volant de la Ferrari SF-24.

Quoi qu'il en soit, Verstappen va donc à nouveau se présenter en position de force ce samedi, alors que les longs relais sont le point fort d'une voiture dont il reste encore à découvrir les points faibles. "Nous avons un peu amélioré la voiture depuis hier soir et ça m'a donné un peu plus de confiance pour attaquer les virages à grande vitesse. Ici, beaucoup de choses dépendent de votre niveau de confiance et de la limite que vous pouvez atteindre, et je me suis senti très à l'aise avec la voiture."

De son propre aveu, son effort de fin de séance, moment où les RB20 ont clairement haussé le ton, lui a rappelé le tour inachevé des qualifications de l'édition 2021. Alors qu'il se dirigeait vers la pole position au terme d'une boucle spectaculaire et dans le contexte de la lutte pour le titre avec Lewis Hamilton, le Néerlandais avait fauté à la sortie du dernier virage en touchant le mur et en abîmant sa monoplace.

"Tout au long des qualifications, c'est assez fou de voir à quelle vitesse on peut rouler ici. Je suis très satisfait de mon premier tour en Q3", a-t-il ajouté. "Ce tour m'a un peu rappelé le tour raté de 2021. Mais, bien sûr, en passant le dernier virage ! C'était très bien. Je me suis beaucoup amusé. La voiture se comportait vraiment bien."

Concernant ce à quoi il s'attend en course, il a déclaré : "Nous avons vu par le passé qu'il y a eu beaucoup de courses folles ici, beaucoup de choses peuvent se produire ; normalement, tout le monde parle d'un seul arrêt, mais c'est comme ça ici. Il y a beaucoup de lignes droites, mais je suis sûr qu'avec le rythme de course que nous avons, la voiture fonctionnera très bien."

