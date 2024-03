Jos Verstappen pense que Horner restera même si "c'est une mauvaise chose"

Jos Verstappen est absent du paddock de Djeddah, où se court ce week-end le Grand Prix d'Arabie saoudite, mais le père de Max Verstappen ne se fait pas oublier. Alors qu'il participe à un rallye en Belgique, il a, comme la semaine dernière, choisi le Daily Mail pour réagir à la situation brûlante qui agite Red Bull Racing.

S'il affirme dans les colonnes du tabloïd britannique ne pas vouloir "en dire plus car ça va créer des problèmes", le Néerlandais n'est toutefois pas si avare de commentaires. Et alors que ses propos sur le sort de Christian Horner avaient fait l'effet d'une bombe, il assure ne pas avoir changé d'avis sur la question, tout en concédant que le directeur de l'écurie a probablement sauvé sa place désormais.

Interrogé sur la position de Christian Horner, qui a demandé à ce que l'affaire appartienne maintenant au passé, Jos Verstappen doute : "Je pense que c'est un peu trop tard pour ça désormais. Si c'est ce qu'il veut, très bien, mais je ne pense pas que ce soit possible. [...] Le plus important pour moi, c'est que Max soit heureux. C'est ce qui compte pour moi, je veux juste qu'il soit heureux."

Sauf que les derniers événements ne vont pas dans le sens de l'apaisement, alors que c'est désormais l'avenir d'Helmut Marko qui se trouve au centre des interrogations... et par répercussion celui de Max Verstappen dans l'équipe de Milton Keynes.

"Tout ce qui se passe a une influence sur Max", déplore Jos Verstappen. "Il était troisième des premiers essais libres, et tout ce dont on entend parler c'est de la situation de Horner. En conférence de presse avec Horner l'autre jour, il n'était question que de lui et de ses problèmes alors que l'on devrait parler de Max, de la voiture, de ses performances et de la course. J'ai déjà dit que je pensais que ça causait des problèmes s'il restait."

"Je pense qu'il est trop tard pour que Christian dise qu'il faut le laisser tranquille, mais il a le soutien de l'actionnaire thaïlandais, donc je pense qu'il restera jusqu'à la fin de la saison. J'ai dit que c'était une mauvaise chose qu'il reste, toute cette situation n'est vraiment pas bonne pour l'équipe."

Reconnaissant s'être "disputé dans le bureau" avec Christian Horner dans le paddock de Bahreïn la semaine dernière, Jos Verstappen minimise néanmoins la portée de l'incident : "Il m'a dit : 'As-tu confiance en moi ? Je ferai tout pour ton fils'. On parlait avec les mains mais on ne s'est pas disputés. Mais le vendredi, on s'est disputés dans le bureau et je suis parti, mais dans le motorhome il est venu me voir et m'a dit 'Félicitations, bonne course'."

Jos Verstappen souligne également qu'il ne faut pas oublier l'origine de l'affaire, à savoir les accusations d'une employée, dont Christian Horner a été blanchi par une enquête indépendante. Celle-ci a depuis été suspendue par Red Bull, sans que l'on en sache davantage.

"Je compatis avec cette femme, avec tout ce qu'elle a vécu, mais on verra ce qui se passera", observe-t-il. "Red Bull semble savoir ce qu'ils font avec elle, on verra. Mais je pense que c'est à elle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas tout à fait au courant de ce qui se passe avec elle."