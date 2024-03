Marko face à son avenir : Wolff et Mercedes déjà aux aguets

Malgré la pole position autoritaire de Max Verstappen à Djeddah samedi soir dans le cadre du Grand Prix d'Arabie saoudite, c'est bel et bien le nouvel épisode de l'affaire secouant Red Bull Racing qui attire l'attention, et plus particulièrement l'avenir soudainement menacé d'Helmut Marko au sein de l'écurie championne du monde.

L'emblématique conseiller sportif de Red Bull pourrait être suspendu dans les prochaines heures alors qu'il fait à son tour l'objet d'une enquête interne, lancée par l'entreprise de boissons énergisantes pour comprendre qui est impliqué dans les fuites d'informations confidentielles liées à l'affaire Horner et aux accusations qui ont ciblé le directeur de l'écurie avant qu'il ne soit blanchi.

Malgré le choix d'une communication verrouillée dans ce dossier, considérant qu'il était de nature strictement privée, Red Bull n'a pu éviter la divulgation de certains éléments ou de pièces présumées de l'enquête conduite par un avocat indépendant alors que Christian Horner était soupçonné de "comportement inapproprié" envers une employée. Cette dernière a elle-même été suspendue en milieu de semaine.

Directeur général de Red Bull et notamment responsable des projets sportifs de la marque, Oliver Mintzlaff est attendu ce samedi à Djeddah, où il devrait rencontrer Helmut Marko. Ce dernier pourrait alors être informé de son sort et savoir s'il continuera ou non d'exercer ses fonctions, alors qu'il a concédé vendredi qu'être suspendu était "une possibilité théorique".

La décision que prendra Red Bull vis-à-vis d'Helmut Marko s'annonce cruciale puisqu'elle pourrait avoir une incidence directe sur l'attitude de Max Verstappen. Dans ce contexte brûlant, le triple Champion du monde a sans ambiguïté lié son avenir à celui du conseiller autrichien, ouvrant la porte à un futur remis en question en cas de départ de celui qu'il considère comme un mentor, et en dépit d'un contrat courant jusque fin 2028.

Depuis une semaine, les scénarios les plus fous ne semblent plus pouvoir être écartés dans le paddock, où chaque épisode peut infléchir de manière plus ou moins brutale la suite des événements. Sur un marché des transferts secoué il y a un mois par le choix de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025, les lignes sont mouvantes et le baquet libre chez Mercedes est une donnée supplémentaire.

Observateur plus que jamais attentif d'une situation explosive, Toto Wolff sait aussi qu'il peut avoir une carte à jouer et ne s'en cache pas. Avec autant d'aplomb que de malice, le directeur de l'écurie de Brackley n'hésite pas à en jouer.

"Notre ancienne mascotte nous manque", a-t-il souri samedi soir au micro de la chaîne autrichienne ORG en faisant d'abord allusion à Niki Lauda. "Alors on prendra Helmut. Il a l'âge qu'il faut. Il n'a pas de casquette rouge mais il viendra chez nous."

"Helmut était, ou est, notre ennemi préféré, mais c'est un véritable compétiteur", a-t-il ensuite ajouté avec davantage de sérieux. "S'ils perdent Helmut, ça laissera certainement un vide chez Red Bull et dans leur équipe."

N'écartant aucune possibilité, Toto Wolff n'exclut donc à aucun moment la perspective d'attirer Max Verstappen en tirant les marrons du feu dans toute cette histoire. Opportuniste mais non moins réaliste, il ne perd pas non plus de vue les arguments qu'il faudrait alors présenter et qui ne sont aujourd'hui pas en faveur de la firme à l'étoile. "On a un baquet disponible pour 2025 et 2026, mais Max pilotera là où se trouve la voiture la plus rapide, et aujourd'hui c'est la Red Bull", rappelle-t-il.

Quant aux discussions qu'il a pu avoir avec Jos Verstappen, il les relativise à ce stade : "On se parle depuis dix ans, depuis que Max est en Formule 1. J'ai de bonnes relations avec Jos, ainsi qu'avec Max. Mais ça ne veut pas dire que qui que ce soit, sur le plan professionnel, verrait un changement à court terme."

Avec Jonathan Noble et Christian Nimmervoll