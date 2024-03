Sainz et Ferrari plutôt optimistes pour un retour dès Melbourne

Forfait pour le Grand Prix d'Arabie saoudite en raison d'une appendicite, Carlos Sainz a été remplacé avec brio par Oliver Bearman chez Ferrari à partir de la troisième séance d'essais libres. Samedi, 24 heures seulement après s'être fait opérer à Djeddah, le pilote espagnol était de retour dans le paddock pour soutenir la Scuderia. Et sans doute aussi pour afficher publiquement sa détermination à reprendre le volant dès le prochain Grand Prix, en Australie dans une dizaine de jours.

Cet objectif n'est toutefois pas garanti à ce stade, ce dont il a parfaitement conscience. "Tout le monde a fait un travail incroyable pour que je retrouve la forme et je me sens beaucoup mieux", a confié Carlos Sainz. "Je me concentre maintenant sur mon rétablissement et sur le fait d'essayer d'être prêt pour le prochain Grand Prix. Ce ne sera pas facile, ce sera délicat, mais je pense pouvoir y arriver."

Dans l'immédiat, Ferrari ne peut pas se projeter avec certitude sur la présence ou non de son pilote à Melbourne, d'autant que cela implique un long voyage. Frédéric Vasseur se montre donc encore prudent, même si les premiers signaux son positifs.

"Le rétablissement est important et on doit se concentrer sur Melbourne : il doit se reposer cette semaine et on verra la semaine suivante", explique le directeur de la Scuderia, qui ignore encore comment s'organiseront les prochains jours sur ce plan.

"Pour l'instant, sa guérison est extraordinaire", admet-il. "Le fait qu'il ait pu venir auprès de l'équipe [samedi] est un très bon signe. Maintenant, il va reprendre l'avion avec moi, il aura une semaine de repos complet et nous prendrons la décision sur la date de son départ pour Melbourne dans une semaine, mais je suis plutôt optimiste."

"On doit se concentrer sur la suite pour Carlos. Le plus important, c'est de ne pas trop en faire aujourd'hui, c'est de se reposer et de récupérer correctement. Je ne veux pas me précipiter, mais c'est un adulte et il prendra la bonne décision."