Pourquoi Ferrari a appelé Bearman plutôt que Giovinazzi à Djeddah

Quand Ferrari a officialisé, fin janvier, la nomination d'un troisième réserviste pour la saison 2024 de Formule 1, Frédéric Vasseur n'imaginait sans doute pas avoir besoin de faire appel aussi vite à Oliver Bearman. Il a toutefois dû s'y résoudre dès le Grand Prix d'Arabie saoudite en raison du forfait de Carlos Sainz, victime d'une appendicite.

Avec trois profils en mesure de remplacer le pilote espagnol, parmi lesquels Antonio Giovinazzi, seul à compter alors une expérience en catégorie reine avec 62 départs à son actif, la décision de la Scuderia a pu étonner. Son directeur s'en est expliqué, justifiant l'absence de l'Italien à Djeddah, une semaine après le début de la saison de WEC à Losail, et le fait d'avoir respecté le plan établi pour l'année.

"J'ai pris cette décision pendant l'hiver parce que j'ai trouvé un peu stupide, l'an dernier, de demander à Antonio de faire 22 ou 24 Grands Prix alors qu'il menait en parallèle le programme Hypercar", précise Frédéric Vasseur. "Le LMH est très important pour nous, c'est un immense défi, et je ne veux pas demander à Antonio ou à [Robert] Shwartzman de voyager avec nous et de faire la semaine de F1 dans la foulée du Qatar et avec une course entre les deux. C'est pourquoi j'ai décidé que lorsqu'Ollie sera avec nous [pour la F2], il sera le pilote de réserve, et lors qu'il ne sera pas avec nous, il sera dans le simulateur."

La situation sera donc identique à Melbourne dans dix jours. Si l'optimisme règne pour le moment quant au retour de Carlos Sainz dans le baquet de la SF-24, Oliver Bearman sera de nouveau l'heureux élu en cas de problème. Car la F2 sera en piste sur l'Albert Park, et Frédéric Vasseur rappelle d'ailleurs que toute l'attention du jeune britannique doit se tourner à nouveau vers son objectif initial.

"Il a fait un Grand Prix. Je pense que la meilleure manière de l'aider, c'est de ne pas tirer de conclusions aujourd'hui", prévient-il. "On doit y aller tranquillement, il aura d'autres opportunités durant la saison de faire des EL1 pour tester la voiture, et nous le ferons correctement. L'objectif principal est et restera la F2. Cette saison, il a un énorme défi et je garderai en tête qu'il était en pole position et que j'ai tué son week-end en F2 ! Mais c'est un gros challenge en F2, et c'est la priorité de sa saison."