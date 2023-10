Haas "très impressionné" par Bearman en EL1

À 18 ans seulement, Oliver Bearman vient de faire ses premiers tours de roue en week-end de Grand Prix. Choisi par Haas pour respecter la réglementation sur le roulage des jeunes pilotes avec des EL1 à Mexico et à Abu Dhabi, le membre de la Ferrari Driver Academy a d'abord testé la Ferrari SF21 à Fiorano il y a deux semaines avant de se lancer dans le grand bain sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Bearman a parcouru pas moins de 31 tours de la piste mexicaine avec le 15e chrono à la clé, à un peu plus de trois dixièmes de son coéquipier Nico Hülkenberg.

La performance n'était évidemment pas la priorité pour le jeune loup, qui brille pour sa première saison en Formule 2 avec quatre victoires à son actif : il s'agissait surtout d'engranger des données pour le reste du week-end, et la mission est manifestement accomplie. "Je ne pense pas que l'on puisse lui reprocher quoi que ce soit", estime Ayao Komatsu, directeur de l'ingénierie chez Haas. "Il s'est très bien débrouillé. Dès les préparatifs initiaux, il a été très professionnel ; c'était très, très facile de travailler avec lui. Et je n'ai rien à redire sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec sang-froid, il a compris les objectifs de chaque relais. Il n'a pas fait un pas de travers, vraiment."

Oliver Bearman (Haas)

"Il n'a pas tiré le meilleur du tour en tendres ; le tour de Nico [Hülkenberg] n'était pas super non plus, alors on ne peut pas vraiment tirer de conclusions de l'écart entre eux. Mais en matière de feedback, il a vraiment bien communiqué avec ses ingénieurs. C'est du très, très bon travail. Je suis très impressionné. Franchement, je ne vois pas de moment depuis le début des préparatifs qui ait été frustrant ou difficile, y compris avec son management. Tout s'est vraiment passé sans accroc, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui et son équipe de management."

Bearman a-t-il dépassé les attentes de Komatsu ? "Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à bien mieux", répond le Japonais. "C'était certainement mieux que mes attentes. Non pas que mes attentes soient basses, mais il a fait preuve d'un immense professionnalisme. Et la communication et le feedback étaient vraiment bons également. Alors je n'ai vraiment rien dont me plaindre. C'étaient des EL1 vraiment impressionnants."

Quant à savoir si Bearman a tiré son épingle du jeu par rapport aux autres jeunes pilotes passés par Haas en EL1 – Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Callum Ilott et Pietro Fittipaldi – Komatsu reste évasif : "Je trouve un peu difficile de faire une comparaison directe. Mais franchement, si je pense juste à aujourd'hui, il s'est très bien débrouillé. Vraiment, vraiment bien. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Nous avons une autre séance prévue avec lui à Abu Dhabi, vivement ! En espérant qu'il y en aura davantage l'an prochain également. C'est très prometteur."

Propos recueillis par Adam Cooper

