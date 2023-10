Pourchaire privé d'essais libres par un problème de freins

Quatre petits tours, et aucun chrono à son actif : le retour de Théo Pourchaire au volant d'une Formule 1 ne s'est clairement pas passé comme prévu ce vendredi, lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico. Le Français faisait partie des cinq jeunes pilotes en piste à cette occasion mais n'a pas pu dérouler le plan qu'avait préparé pour lui Alfa Romeo.

Très vite, un problème au niveau des freins de la C43 est apparu et a contrarié le roulage du leader du championnat de Formule 2. Repassé par son stand, il a un temps espéré que tout rentre dans l'ordre, mais le souci s'est avéré plus grave, empêchant finalement tout retour en piste après une deuxième tentative avortée. Après avoir mis pied à terre définitivement bien avant la fin de cette séance, Théo Pourchaire a digéré tant que possible sa déception, tout en gardant le sourire.

"Je suis très déçu, forcément, parce que je me suis préparé énormément pour cette séance d'essais libres", a-t-il confié au micro de Canal+. "La dernière fois que j'avais roulé dans une F1, c'était aux tests d'Abu Dhabi, il y a quasiment un an. J'attendais ce moment, j'étais prêt, je me sentais bien dans la voiture. Malheureusement, on a eu un petit problème de système de freins. Voilà, c'est comme ça, c'était impossible de le résoudre pendant la séance, c'était dangereux en plus de rouler comme ça, donc on a préféré ne pas continuer. Les ingénieurs ont essayé de trouver et de résoudre le problème mais c'est comme ça..."

Alfa Romeo a indiqué que le problème en question provenait d'un élément en développement au niveau du système brake-by-wire.

"Je suis déçu bien sûr, mais le problème mécanique fait partie du sport automobile. Je n'ai pas été épargné l'an dernier [en F2], et malheureusement ça arrive en F1. Mais je sais que je serai de nouveau dans la voiture. J'avais un beau programme devant moi, avec plusieurs trains de pneus. En tout cas l'ambiance est incroyable, le circuit a l'air vraiment cool. Je me tiens prêt, je suis pilote de réserve."

Une fois la frustration évacuée, Théo Pourchaire devra se tourner vers Abu Dhabi, en toute fin de saison, avec d'abord un titre à aller chercher en F2. Et, très certainement, une deuxième occasion de rouler à bord de l'Alfa Romeo, soit en essais libres, soit lors des tests suivant le dernier Grand Prix de la saison à Yas Marina... voire les deux. L'écurie exploitée par Sauber n'a pas encore officialisé l'information.