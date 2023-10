EL1 - Verstappen leader, Albon prometteur

Le temps presse pour respecter la réglementation sur le roulage des jeunes pilotes ; ainsi, cinq rookies étaient en piste lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico. On retrouvait donc lors de cette séance Théo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) et Isack Hadjar (AlphaTauri) – cinq pilotes qui ont, à eux cinq, remporté 12 des 24 courses de Formule 2 cette saison. Valtteri Bottas, George Russell, Pierre Gasly, Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda (qui va écoper d'une pénalité moteur en étant équipé d'un nouveau groupe propulseur) sont restés sur la touche. Par ailleurs, des pneus prototypes de Pirelli ont été mis à l'épreuve, correspondant au composé C4.

Le début de la séance a été marqué par de nombreux pépins techniques : Théo Pourchaire a subi un problème majeur de brake-by-wire, Isack Hadjar a été pris de court par l'activation de l'anti-calage alors qu'il roulait, Charles Leclerc a évoqué un bruit étrange de son groupe propulseur, Carlos Sainz a rencontré un souci hydralique et Lando Norris a vu son unité de puissance s'emballer avec des tours moteur inhabituellement élevés. Fernando Alonso, lui, n'a parcouru que deux tours dans la première demi-heure, sans que l'on sache pourquoi.

À la mi-séance, Max Verstappen menait la danse en 1'20"245, devançant Alexander Albon de quatre millièmes, Charles Leclerc de 52 millièmes, puis Sergio Pérez et Daniel Ricciardo de près d'une demi-seconde, ce beau monde ayant signé son meilleur temps en pneus mediums à l'exception du pilote Ferrari en tendres. Le rapport de force entre les deux leaders était intéressant, puisqu'Albon était plus rapide que Verstappen dans tous les virages lents, la Red Bull ayant l'avantage dans les courbes rapides et les lignes droites.

Le Champion du monde en titre est le premier à être passé sous les 80 secondes, avec un 1'19"718, chaussé des gommes à bandes rouges. Il est ensuite rentré au stand, sentant quelque chose bouger à proximité de ses pieds. Encore une fois, seul Albon s'est approché du leader, impressionnant avec un déficit de seulement 95 millièmes au volant de sa Williams – bien qu'il soit évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions.

Les autres poursuivants les plus proches étaient en 1'20, à commencer par le local de l'étape Pérez, suivi par Norris, Leclerc et Oscar Piastri – ce dernier ayant réalisé son meilleur temps avec le C4 prototype, soit un composé moins tendre. Plus loin dans le classement, les Mercedes n'ont probablement pas dévoilé leur jeu, tandis que Théo Pourchaire a passé l'essentiel de la séance au garage.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 1