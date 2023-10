Hamilton : "Le jour et la nuit" pour la W14 par rapport à Austin

Cinq jours après avoir terminé second sur la piste du Grand Prix des États-Unis, avant d'en être disqualifié pour une usure trop importante du patin, Lewis Hamilton a terminé 11e des Essais Libres 1 et septième des EL2, à 0"338 du rythme de Max Verstappen. George Russell a quant à lui terminé 10e de la seconde séance, à plus d'une demi-seconde, après avoir vu le junior Frederik Vesti occuper son baquet en EL1.

Les deux Britanniques utilisaient des réglages différents lors de la seconde séance, mais aucun des deux n'a affiché de grande satisfaction quant à la performance. "Pas terrible", a déclaré Hamilton lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était de son vendredi. "Oui, c'est mauvais ; pas 'mauvais', mais c'est juste que ce n'est pas le top. J'ai eu un peu de mal avec la voiture aujourd'hui."

"La voiture, c'est le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière. Je ne sais pas vraiment quoi dire. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber avec cette voiture. Certains jours, elle est géniale, d'autres non. Il est difficile d'en extraire un tour."

Hamilton reste cependant persuadé que la voiture peut être améliorée pour samedi. "Je pense qu'il y a vraiment de la performance à tirer. Il s'agit juste d'essayer de l'extraire, et c'est assez difficile ce week-end, peut-être à cause de la configuration aéro ou d'autres facteurs. Nous allons donc travailler dessus cette nuit."

"Mais ce n'était vraiment pas une journée amusante par rapport aux EL1 d'Austin. Et, oui, nous sommes un peu à côté de la plaque, mais j'espère que ce soir, nous pourrons trouver quelque chose et que demain [samedi], la voiture sera peut-être plus agréable à piloter."

Lewis Hamilton en discussion avec un de ses ingénieurs.

Interrogé sur ce qu'il était possible d'extraire de la voiture, il a répondu : "Je n'en suis pas sûr. Encore une fois, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette voiture. Peut-être que nous ferons les changements nécessaires et que nous augmenterons le rythme."

"Je pense qu'il y avait vraiment de quoi être plus proche et peut-être dans les trois premiers. Mais nous devons trouver un moyen de faciliter l'extraction de ces performances. C'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir."

Une vision des choses partagée par Russell : "C'était une séance [d'EL2] un peu délicate, il y avait de la pluie par-ci par-là, nous avions le pneu prototype Pirelli, et le peloton était très serré. Mais je pense qu'il y a du potentiel, nous avons beaucoup de travail à faire cette nuit, c'est très serré. Nous avons vu des voitures que nous n'attendions pas dans le top 10, mais nous savons que nous avons beaucoup de choses à améliorer. Mais nous sentons aussi que nous avons l'opportunité de le faire."

Le vainqueur du GP du Brésil 2022 estime que ce vendredi difficile a en quelque sorte mis l'équipe sur la bonne voie pour ce samedi. "Je pense que nous étions probablement dans la mauvaise fenêtre aujourd'hui. Lewis et moi avions deux setups différents, et nous n'étions probablement pas dans la bonne fenêtre, donc cela nous a donné une indication sur le fait que la bonne position se situe probablement à mi-chemin entre les deux."

"C'est frustrant sur le moment d'avoir une voiture 'négative' et de ne pas avoir connu la meilleure des journées. Mais dans ces moments difficiles, vous apprenez probablement plus que lorsque la voiture est dans une meilleure situation. C'est à cela que servent les essais."

"Bien sûr, nous voulons nous battre pour la pole position, Max [Verstappen] a toujours un demi-cran d'avance, mais je pense que n'importe qui, si tout se passe bien, peut se battre pour les deux premières lignes. Nous devons nous assurer que ce soit nous."

Avec Adam Cooper