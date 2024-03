VCARB dénonce le "comportement antisportif" de Magnussen

Si Kevin Magnussen a rallié l'arrivée du Grand Prix d'Arabie saoudite à la douzième place, la course du Danois a en fait énormément bénéficié à son équipe. À l'issue de la période de neutralisation du début de course, Haas lui a passé la consigne de contenir un groupe de six pilotes derrière lui afin de permettre à Nico Hülkenberg, qui était l'un des rares à n'avoir pas encore effectué son changement de pneus réglementaire, de viser les points.

L'on peut dire que Magnussen a accompli sa tâche puisque son coéquipier Hülkenberg a creusé un écart suffisamment important pour rester devant ce groupe après son arrêt et marquer le point de la dixième place. Cependant, le Danois a appliqué un pilotage agressif pour ce faire.

Déjà sanctionné de dix secondes de pénalité pour avoir tassé et accroché Alexander Albon dans les premiers tours, Magnussen a reçu une seconde pénalité de dix secondes par la suite, cette fois-ci pour avoir dépassé Yuki Tsunoda hors des limites de la piste. Cette manœuvre, associée au pilotage délibérément lent du Danois, n'a pas été appréciée par les dirigeants de VCARB, comme l'a fait savoir Alan Permane.

"Nous l'avons fait partir avec les pneus mediums et quand le Safety Car est sorti, nous l'avons rappelé au stand pour [mettre] les pneus durs", a expliqué le directeur sportif au sujet de la course de Tsunoda. "Ce qui s'est passé ensuite est un peu difficile à accepter."

"Magnussen est sorti de la piste pour se placer délibérément devant Yuki et l'a ensuite ralenti jusqu'à deux secondes par tour, ce qui a permis à Hülkenberg, qui ne s'était pas encore arrêté, de créer un écart et bien sûr de passer au stand [en restant] devant toutes les voitures qui se trouvaient derrière. Cela ne me semble pas correct et c'est la définition même d'un comportement antisportif. Je suis sûr que nous et d'autres équipes en parlerons à la FIA pour les prochaines courses."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Laurent Mekies, directeur d'équipe, s'est montré tout aussi frustré. "Yuki se battait pour ce qui aurait pu être une arrivée en dixième position", a déclaré le Français. "Il a ensuite été dépassé par Magnussen, qui a coupé la piste pour le faire et a ralenti tout le peloton pour permettre à son coéquipier de creuser l'écart et de faire son arrêt devant nous tous. La pénalité infligée à Magnussen était donc insignifiante, puisqu'elle a détruit la course de Yuki."

De son côté, Yuki Tsunoda a également été échaudé par son adversaire et a déploré son "pilotage dangereux" à la radio après que Magnussen l'a tassé contre le mur à la sortie du virage 2. Toutefois, le Japonais s'est montré critique envers ses propres performances en se reprochant d'avoir donné à Magnussen l'opportunité de le dépasser, même si la manœuvre a été jugée illégale, en début de course.

"C'était assez frustrant, mon erreur a probablement été de laisser passer Kevin", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Mais en même temps, il m'a doublé avec les quatre roues dehors. D'accord, il a écopé d'une pénalité de 20 secondes, mais il était en train de se balader. Ça m'a semblé un peu injuste, mais en même temps, la vérité est que je l'ai aussi laissé passer. C'était donc mon erreur. Si j'avais fait le job à 100%, je pense que j'aurais pu sauver [ma course] et essayer de dépasser la voiture de devant."

Et le #22 d'ajouter : "Je peux comprendre son point de vue. Il a aidé l'équipe à marquer des points, il a simplement essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour conserver sa position. Il était assez dangereux, j'ai failli avoir un accident au virage 2. Je ne dirais pas que c'était juste mais je dois comprendre [sa défense]."

Propos recueillis par Adam Cooper