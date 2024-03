Leclerc salue l'intégration éclair de Vasseur à la tête de Ferrari

Frédéric Vasseur est arrivé à la tête d'une Scuderia Ferrari en quête de restructuration à l'aube de la saison 2023 de Formule 1, remplaçant l'Italien en charge depuis 2019, Mattia Binotto.

Après une année aux commandes de l'équipe, Vasseur a déjà bien entamé le chantier. Enrico Cardile a été nommé nouveau directeur technique et Laurent Mekies, ancien directeur de course qui a pris la direction de l'écurie Visa Cash App RB, a été remplacé par Diego Loverno. Le plus gros coup de Vasseur depuis son arrivée est qu’il a réussi à attirer le septuple Champion du monde Lewis Hamilton dans ses rangs, lui que l'on pensait loyal à Mercedes.

Une intégration fulgurante qui n'a échappé à personne et surtout pas à ses pilotes. Interrogé sur l'ampleur des changements intervenus chez Ferrari sous la direction de Vasseur, Leclerc a répondu : "Elle est énorme. Lorsque Fred est arrivé, je m'attendais à ce qu'il prenne un peu de temps avant de réellement s'installer à ce nouveau poste."

"Il s'agit d'une équipe légendaire avec une histoire tellement riche, il y a certaines choses qui sont faites exactement de la même manière depuis 15 ou 20 ans. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous devez comprendre comment les gens travaillent, les Italiens, et la façon dont une équipe comme Ferrari fonctionne."

"Je pense que Fred a compris très, très vite, qu'il a apporté sa vision dans l'équipe très rapidement, et qu'il a des idées très claires sur ce qu'il veut réaliser et sur la manière de le faire."

Vasseur : une expérience XXL qui fait du bien

Leclerc insiste sur l'adaptation éclair de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia, mais rappelons que le Français n'en est pas à son premier poste à responsabilités en sport automobile.

Fondateur aux côtés de Nicolas Todt en 2005 de l'écurie ART Grand Prix, où sont passés entre autres Lewis Hamilton, Nico Rosberg ou encore Valtteri Bottas, Vasseur a côtoyé de grands noms et a été l'artisan de bon nombre de titres. Notamment en Formule 3 Euroseries en 2005 et en GP2 Series en 2006 avec Hamilton. C'est également ici qu'a commencé sa relation avec Leclerc, puisque le Monégasque a couru pour l'équipe ART de Vasseur lors de sa conquête du titre en GP2 Series en 2016. Tous les deux se sont retrouvés en F1 chez Sauber lorsque le Français a pris la direction de l'écurie, de 2017 à 2022, avant de rejoindre Ferrari.

Charles Leclerc lors du GP d'Arabie saoudite. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc a ajouté que cette relation de longue date avait permis aux deux hommes d'entretenir un travail honnête et qu'il était "totalement aligné" sur le plan de Vasseur pour assurer le succès de la Scuderia : "Il est évident que j'ai de très bonnes relations avec Fred et que nous avons toujours été très ouverts dans notre façon de confronter les choses et d'aborder cette nouvelle manière de travailler".

Vasseur a donc rapidement dissipé les possibles doutes quant à sa capacité à reprendre la tête de l'une des écuries les plus emblématiques de la Formule 1. Une confiance sans faille que Charles Leclerc semble donc également lui accorder, raison qui a d'ailleurs poussé le Monégasque à resigner un contrat à long terme avec Ferrari.

"Je suis tout à fait d'accord avec la vision que Fred a pour l'équipe à moyen et à long terme. Cela a également fait partie de mes discussions lorsque j'ai voulu renouveler mon contrat […] Même si je suis amoureux de Ferrari, et je pense que tout le monde le sait, il était important pour moi de signer à nouveau avec une équipe en qui j'ai confiance. Et cela a été le cas."

N'oublions pas que Lewis Hamilton a lui-même avoué que l'une des raisons principales de sa venue au sein de l'écurie italienne était la confiance qu'il accordait à son futur directeur d'équipe et que le transfert ne se serait probablement pas réalisé sans lui.

Une expérience et un savoir-faire à la française qui semblaient nécessaires au sein de la Scuderia, qui vit des moments difficiles depuis quelques années et n'a plus remporté de titre depuis celui de Kimi Räikkönen en 2007 et le championnat constructeurs en 2008. Frédéric Vasseur semble néanmoins sur la bonne voie pour remettre en selle le cheval cabré et pour tenter de lui faire retrouver sa gloire d'antan.