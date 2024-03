Vasseur : Ferrari "la meilleure option" pour Hamilton "derrière Red Bull"

S'il est l'homme qui a réussi à convaincre Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025, Frédéric Vasseur conserve tout le flegme qu'on lui connaît et le recul nécessaire sur le sujet. Pleinement dévoué au déroulement de la saison qui vient de débuter et au développement d'une écurie qu'il fait évoluer, le Français est tout de même revenu sur ce coup inattendu sur le marché des transferts, qui a secoué la F1 le 1er février dernier.

S'il ne donnera "pas de détails sur les discussions", le directeur de la Scuderia reconnaît que l'idée de travailler enfin un jour dans la catégorie reine avec le septuple Champion du monde l'a toujours habité, sans jamais céder à l'utopie. Lorsque la possibilité s'est présentée, il a travaillé dans ce sens.

"J’avais ça dans un coin de ma tête depuis très longtemps mais ça n’avait pas de sens d’imaginer Lewis Hamilton rouler chez Sauber, donc il y a un moment où les planètes se sont alignées : moi en arrivant chez Ferrari, lui à la fin de son contrat avec Mercedes", explique Frédéric Vasseur dans l'émission Bartoli Time sur RMC Sport. "Je pense qu’on avait tous les deux la volonté de retravailler ensemble et que Lewis avait la volonté, depuis qu’il a commencé, de rouler pour Ferrari et ça, je pense que tous les pilotes ont envie de le faire."

Rappelant que "ce genre de discussion peut échouer à la dernière minute", il estime que toutes les pièces du puzzle se sont mises en place parce que Ferrari est aujourd'hui en mesure de représenter une vraie chance de titre mondial supplémentaire dans les années à venir.

"J’ai senti très vite chez Lewis une réelle motivation de le faire parce qu’il était persuadé que, peut-être après Red Bull, on était sa meilleure chance d’avoir le titre, et ça c’était pour lui la motivation numéro un", précise Frédéric Vasseur avant d'ajouter : "Aujourd’hui quand il fait le tour, il se dit que s'il veut être champion, pour aller chez Red Bull ça risque d'être compliqué parce qu’ils ne sont pas en relation d’amitié profonde. Derrière Red Bull, pour lui, la meilleure option c’est certainement Ferrari et en même temps, ça rejoint un rêve d’enfant qu’il a. Il sait que c’est probablement son dernier contrat donc il faut qu’il fasse les bons choix et ça l’a gentiment amené à discuter de ça."

"Il y a plus une volonté commune de faire quelque chose, et lui il rêve de ça depuis le début. Ferrari a toujours été son objectif quelque part, et voilà, je pense que c’est juste une manière de dire que les planètes s’alignent bien. On est à un moment donné où on est en train de rebâtir quelque chose, on est remonté en performance, je le connais bien et je sais ce qu’il attend, ce qu’il a envie de faire à tout prix. Il y a un moment donné, avec les contrats qu’on a, les engagements qu’on a, les planètes s’alignent et que ce moment-là, j'ai la chance de le vivre."