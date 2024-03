Alonso ne laissera personne lui "dicter son destin" en F1

Il y a quelques semaines, Fernando Alonso a fait savoir qu'il réfléchissait à son avenir en F1 et qu'il prendrait sa décision au cours du début de la saison. À 42 ans et avec un contrat qui se termine en 2024, l'Espagnol envisage toutes les options : la retraite, le baquet Mercedes récemment libéré par Lewis Hamilton s'en allant chez Ferrari, ou la prolongation de son contrat avec Aston Martin. Une dernière option qui semble d'ailleurs faire un peu plus pencher la balance.

Entamant ce troisième week-end de F1 avec le Grand Prix d'Australie, Alonso souhaite avant toute chose se concentrer sur l'évolution de la monoplace : "Je ne veux pas attendre jusqu'à l'été, parce que je pense que ce sera injuste pour moi et pour l'équipe si elle doit trouver d'autres options et des choses comme ça. Mais je ne veux pas non plus me précipiter et prendre une décision alors que je n'ai pas la tête à l'année prochaine."

"Comme je l'ai dit, je suis surtout concentré sur le développement de la voiture après les retours des premières courses. Tout est tellement excitant à propos de l'amélioration de la performance que je me dis 'ah, ce n'est pas le bon moment pour penser à ça'."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo de: Erik Junius

En plus du volant laissé vacant par Hamilton chez Mercedes, la situation interne de Red Bull a laissé place à toutes sortes de rumeurs de transfert, notamment sur le cas de Max Verstappen. Interrogé sur un possible intérêt, Alonso semblerait privilégier la piste Aston Martin s'il venait à poursuivre en F1.

"Comme je l’ai dit lors de la présentation de la voiture, lorsque je prendrai cette décision, les premiers prévenus seront Aston Martin, ma loyauté envers eux est la priorité. Je suis reconnaissant de l’opportunité qu’ils m’ont donnée il y a deux ans. Et si nous parvenons à un accord, alors ce sera la décision, si je continue à courir. Si je n’arrive pas à conclure une entente avec Aston, j'irai chercher ailleurs. Mais ce sera la seconde opportunité."

"Je ne suivrai pas ce que font les autres, ils ne me dicteront pas mon destin"

Le double Champion du monde insiste sur sa volonté de prendre sa décision seul, sans influences extérieures : "J'ai toujours été comme ça. Parfois, ça m'a aidé, parfois ça m'a fait du mal d'être maître de mon destin. J'ai choisi quand quitter une équipe, quand rejoindre une équipe, j'ai choisi quand arrêter la Formule 1 et j'ai choisi quand revenir. Et maintenant, je vais choisir ce que je ferai l'année prochaine. Je ne suivrai pas ce que font les autres et ils ne me dicteront pas mon destin. Je le ferai par moi-même. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ainsi que je suis."

Alonso a déclaré que sa façon de penser n'était pas liée à son âge ou à son expérience, mais bien le résultat d'une personnalité forte qui a toujours fait partie de lui, même pendant sa jeunesse et lors de ses premiers exploits en Formule 1. Nous en avons eu la preuve lors de son transfert en 2006, de Renault, avec qui il venait d'être sacré champion, vers McLaren, alors qu'il lui restait une année de contrat avec l'équipe d'Enstone.

"J’étais jeune, j’ai remporté le premier titre mondial [en 2005], puis j’ai signé avec McLaren et nous l’avons annoncé un an avant que j'y aille. J’avais 24 ans. Ce n'est donc pas venu avec l’âge, j’ai toujours été comme ça."