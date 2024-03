Krack pense qu'Alonso apporte plus que sa seule vitesse à Aston Martin

Âgé de 42 ans, Fernando Alonso entame sa deuxième saison avec Aston Martin, après avoir remplacé Sebastian Vettel au début de l'année 2023. À l'origine de la plupart des points marqués par l'équipe basée à Silverstone, avec notamment une quatrième place au championnat pilotes avec 206 points inscrits et 8 podiums l'an dernier, les performances du pilote espagnol impressionnent toujours autant les fans et les équipes.

Mike Krack, le directeur d'Aston Martin, semble être du même avis, affirmant qu'Alonso continue à pousser l'équipe dans tous les domaines, sur la piste et même en dehors. Des observations déjà faites par l'écurie britannique lors de l'arrivée du double Champion du monde l'année dernière.

"Ce n'est pas seulement ce qu'il apporte en termes de talent avéré et de technique de course" affirme Mike Krack, "Je pense que nous n'avons pas besoin d'en débattre. Il apporte un plus à l'équipe, en pilotant, en poussant et en motivant tout le monde. Et il montre l'exemple, du matin au soir, ce qui est remarquable. Nous l'avions déjà constaté l'année dernière lorsqu'il nous a rejoints. Et c'est quelque chose qui affecte toute l'équipe, quelque chose que l'on veut préserver."

Fernando Alonso aux côtés de Mike Krack. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Krack a également salué les performances d'Alonso aux Grand Prix d'Arabie saoudite et la façon dont il avait maintenu George Russell derrière lui, évitant de donner le DRS au pilote Mercedes pendant de nombreux tours, assurant ainsi sa cinquième place.

"C'était assez fort", a-t-il déclaré. "Nous savions que George était derrière, il avait une bonne vitesse, et nous ne voulions pas le laisser entrer dans le DRS. Il y avait donc tout le temps entre 1,5 et 1,0 seconde d'écart entre les deux."

"Ensuite, il s'agit de savoir comment gérer et comment attaquer pour arriver au bout. Mais je pense qu'il a réussi comme personne d'autre ne pourrait le faire. Je ne sais pas où il a trouvé les écarts. À mon avis, il a toujours été maître de la situation."

"C'est un vieux renard"

Krack a mentionné le "petit plus" qu'apportait Alonso au sein de son équipe. L'un des exemples du directeur luxembourgeois s'inscrit encore dans la lutte entre le double Champion du monde et George Russell pendant le Grand Prix d'Arabie saoudite.

En effet, lors de la précédente course à Djeddah, Alonso a évoqué l'utilisation potentielle d'un "plan B", une stratégie alternative qui aurait apparemment été inefficace à ce moment précis. Seulement, en demandant s'il existait un "plan B", Alonso a non seulement donné à son équipe matière à réflexion, mais il a également su tenir ses adversaires en haleine.

"Il a demandé le plan B, en gros", a déclaré Krack. "Est-ce qu'il y avait vraiment un plan B ? Il nous secoue toujours. Dès que l'on pense pouvoir lire un tour, Fernando nous appelle à la radio et nous dit : 'Et le plan B ?', comme il le fait toujours. On a donc jeté un coup d'œil au plan B, mais on n'aurait jamais fini là où on a fini avec le plan B."

La personnalité sournoise et joueuse de l'Espagnol est déjà bien connue du paddock et des fans, son directeur d'équipe semble lui aussi impressionné par la capacité de son pilote à déstabiliser ses adversaires : "Fernando est toujours en train de vous taquiner, vous devez faire attention s'il est vraiment honnête, parce qu'il connaît toutes les stratégies et il sait où se trouve tout le peloton. Parfois, il le fait même exprès, parce qu'il sait que les concurrents l'écoutent. C'est un vieux renard."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Krack a souligné que conserver Alonso pour 2025 était la priorité de l'équipe, tout en reconnaissant que l'Espagnol avait d'autres opportunités à considérer.

"Ce n'est pas un secret qu'il souhaite décider lui-même de ce qu'il veut faire", a-t-il expliqué. "Et je pense que ce n'est pas non plus un secret que nous voulons continuer à travailler avec Fernando. Et j'ai également dit que la chose la plus importante est de lui donner une voiture rapide. Pour qu'il croie en ce projet, et qu'il croie en cette équipe, et dans tout ce dont nous devrons discuter dans les semaines à venir. Il est clair qu'un pilote de ce calibre est attractif pour tout le monde, mais nous allons essayer de le garder."