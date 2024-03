Ocon n'abandonne aucune ambition : "Sinon, pas la peine de continuer"

À 27 ans, Esteban Ocon dispute sa huitième saison en Formule 1, toujours sous les couleurs d'Alpine, où il est toutefois en fin de contrat. Sur un marché des transferts remué dès le mois dernier par le départ annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari, le Français devra se positionner. Son avenir peut passer par une prolongation à Enstone mais aussi par un nouveau défi, cependant le Normand a aussi conscience que le temps presse alors que les générations suivantes poussent déjà... Pas question toutefois de lâcher si facilement son rêve de pouvoir enfin se battre régulièrement aux avant-postes.

"Oui, je ne suis plus tout jeune", admet-il dans un entretien accordé à GP Racing. "Il est évident que j'aimerais passer à l'étape suivante. J'ai couru en milieu de peloton pendant tout ce temps, à me battre pour les points. Mais je veux me battre pour les podiums, pour les victoires. Et pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de le faire, c'est donc difficile à avaler."

La saison 2024 d'Alpine a en effet très mal débuté et les deux premiers Grands Prix ont confirmé le manque de performance criant d'une monoplace incapable de lutter pour le top 10 à la régulière.

"La Formule 1 est probablement le seul sport au monde où, même si tu es le meilleur, si tu n'as pas le bon outil, tu ne peux tout simplement pas faire mieux", rappelle Esteban Ocon, qui accepte la situation tout en refusant de se poser en victime expiatoire.

"J'ai toujours estimé que si on commence à penser à la F1 de cette manière, on n'avancera pas. Tu vas juste être constamment déprimé. Il n'y a que 20 pilotes en F1 et j'apprécie chaque tour que je fais. Et je continue à croire que si je continue à travailler comme je le fais maintenant, de bonnes choses se produiront. Sinon, ce n'est pas la peine de continuer."

Ces "bonnes choses", c'est évidemment un baquet compétitif, comme celui qui aurait pu l'attendre chez Mercedes par le passé lorsque Nico Rosberg a pris soudainement sa retraite ou que Valtteri Bottas a commencé à être contesté. Esteban Ocon était alors membre du programme junior de la firme à l'étoile, mais il refuse quoi qu'il en soit de vivre dans le regret.

"Je ne peux pas refaire le passé", dit-il. "Je venais de faire une demi-saison avec Manor quand Nico est parti... C'est difficile à dire. À d'autres moments, j'ai eu l'opportunité de prendre un chemin différent, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Je n'ai aucun regret. Je dois m'assurer d'être au top de ma forme pour le jour où j'aurai la voiture dont j'ai besoin."

Propos recueillis par Oleg Karpov

Pour s'abonner au magazine GP Racing : les infos ici (en anglais)