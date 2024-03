Audi qui accélère son projet de rachat, un boost pour Stake F1

Audi arrivera en Formule 1 à l'horizon 2026 en tant qu'écurie d'usine mais également en tant que motoriste, profitant des changements réglementaires prévus pour cette échéance. Le constructeur allemand va débarquer dans le championnat via le rachat total de l'entreprise Sauber ; après avoir déjà acquis 25% des parts de la structure l'an passé, l'acquisition de 100% a été annoncée ces dernières semaines.

Une décision surprise car il avait été rapporté jusqu'ici qu'Audi se contenterait de 75% des parts via un étalage dans le temps du rachat, et qui est surtout intervenue dans un contexte de doutes autour du projet. Si cela tend à rassurer sur les intentions à long terme du constructeur allemand, Xevi Pujolar, le responsable de l'ingénierie de piste de l'écurie Stake F1, que gère Sauber, estime que c'est également une très bonne chose dans l'immédiat pour offrir un coup de fouet au projet.

"Bien sûr, c'est encourageant pour l'avenir", a-t-il déclaré. "Mais il faut aussi penser à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je dirais que c'est important en termes de possibilités budgétaires et en ce qui concerne ce que nous pouvons construire au cours de l'année et demie ou des deux années à venir avant qu'Audi [n'arrive] complètement et que nous devenions Audi."

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir cette équipe afin qu'elle soit prête lorsque cela sera nécessaire. Mais pendant ce temps, nous voulons rester compétitifs et nous battre pour les points à chaque course."

"Je dirais que même avec tous les problèmes que nous avons eus, cela nous donne de l'énergie, et un état d'esprit positif en pensant que ce qui s'annonce sera meilleur et qu'il y a une lumière au bout du tunnel, simplement pour s'assurer que nous allons réussir. C'est ce que nous voulons : réussir."

En 2022, alors qu'elle s'appelait encore Alfa Romeo, l'écurie avait débuté le nouveau cycle réglementaire de façon plutôt prometteuse, son travail lui permettant de mettre en piste une monoplace se trouvant au poids minimum, contrairement à la concurrence. Cet avantage a toutefois été en partie gommé par un changement de règle et, malgré une entame de saison intéressante, l'écurie est vite rentrée dans le rang à mesure des progrès des autres, bien que terminant sixième du championnat constructeurs. Elle s'est ensuite classée neuvième en 2023.

Avec Matt Kew