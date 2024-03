Sainz attendu au volant de la Ferrari à Melbourne

Privé de Grand Prix d'Arabie saoudite il y a dix jours, Carlos Sainz devrait bel et bien être en mesure de tenir sa place au Grand Prix d'Australie ce week-end. La confirmation officielle et définitive interviendra un peu plus tard mais les doutes entourant sa participation à la troisième manche de la saison sont déjà largement dissipés.

Au lendemain des premiers essais libres à Djeddah, le pilote Ferrari avait été hospitalisé puis opéré d'une appendicite. Il avait ainsi laissé son baquet à partir de la troisième séance d'essais libres au réserviste Oliver Bearman. Le Britannique s'était qualifié 11e sur la grille de départ puis avait bouclé son premier Grand Prix de Formule 1 au septième rang.

Dès le lendemain de son opération, et bien qu'affaibli, Carlos Sainz avait rendu visite à son équipe dans le paddock saoudien, avant de retourner en Europe pour observer une semaine complète de repos. Á l'issue de celle-ci, il s'est envolé pour Melbourne, confirmant la tendance très positive et déjà optimiste de son entourage.

Il est ainsi présent en Australie depuis lundi et son retour dans le baquet de la SF-24 à partir de vendredi se précise. "Il est ici depuis hier et il va bien", a confirmé la Scuderia ce mardi.

Le patron de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur, a indiqué dès la semaine dernière qu'Oliver Bearman serait de nouveau le réserviste de l'écurie à Melbourne. En cas de problème, c'est de nouveau au Britannique qu'il faudrait faire appel, lui qui va normalement pouvoir se reconcentrer sur sa campagne en F2. L'antichambre de la catégorie reine sera en piste sur le tracé de l'Albert Park, tout comme la F3, comme c'est le cas depuis l'an dernier.

Sixième du championnat à la faveur de son podium décroché lors du Grand prix d'ouverture à Bahreïn, Carlos Sainz vit sa dernière saison en rouge avant de se chercher un nouveau défi et de laisser sa place aux côtés de Charles Leclerc à Lewis Hamilton en 2025.

