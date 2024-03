Bottas : Stake avait besoin du "signal d'alarme" de Djeddah

En ce tout début de championnat, Stake a été touché à deux reprises par des arrêts au stand compliqués qui ont coûté cher à ses pilotes, Valtteri Bottas ayant été retardé à Bahreïn et son coéquipier Zhou Guanyu affecté au GP d'Arabie saoudite. Un problème sur lequel l'écurie suisse enquête et qui s'ajoute au fait que la C44 ne met pas assez d'énergie dans ses pneus. Cela a compromis sa performance sur un tour lors des qualifications et a également laissé Bottas en difficulté sur la gomme dure lors de la course de Djeddah.

"Je pense que cela doit être un signal d'alarme", a déclaré Bottas, interrogé par Motorsport.com sur le début de saison décevant de l'équipe. "Évidemment, ce n'est que la deuxième course en 2024 et nous avons des choses en préparations pour la suite. Mais nous devons absolument nous améliorer, pas seulement au niveau du rythme, mais aussi au niveau opérationnel, vu qu'en deux courses, les deux pilotes ont eu de gros problèmes lors des arrêts aux stands."

"Je pense que nous avons quelques éléments qui arrivent pour l'Australie. Nous avons maintenant deux semaines pour essayer de résoudre le problème des pitstops. C'était le même problème avec Zhou, avec un écrou abîmé. C'est quelque chose que nous devons corriger, car même si nous rendons la voiture plus rapide, si nos arrêts aux stands sont longs, ce n'est pas l'idéal."

Logan Sargeant (Williams) en bagarre avec Valtteri Bottas (Stake F1 Team) au GP d'Arabie saoudite. Photo : Mark Sutton / Motorsport Images

Avec Oliver Bearman, Bottas a été l'un des deux seuls pilotes à partir en pneus tendres à Djeddah. La sortie prématurée de la voiture de sécurité a fait rentrer la plupart des concurrents aux stands dès le septième tour, et le Finlandais a commencé à éprouver des difficultés après être passé aux pneus durs. Il a effectué un deuxième arrêt imprévu pour revenir aux pneus tendres, terminant sa course à la 17e place, devançant seulement son coéquipier Zhou, qui avait pris du retard.

"Nous pensions que les pneus tendres/durs seraient les meilleurs pour nous, et nous avons essayé d'être agressifs dans le tour d'arrêt", a déclaré le Finlandais. "Mais c'est finalement la gomme dure qui a posé problème. Nous n'avons pas pu la faire fonctionner et la faire chauffer comme il le fallait, il a fallu au moins 15 tours pour obtenir une certaine adhérence. À ce moment-là, nous avions déjà trop perdu."

"Il était clair que ça ne fonctionnait tout simplement pas, que les pneus plus tendres étaient bien meilleurs. Je pense qu'avec notre voiture, il est difficile de générer beaucoup d'énergie avec les pneus. C'est probablement la raison pour laquelle le rythme de course était assez bon à Bahreïn, parce que le bitume est rugueux et qu'il faut garder les pneus frais. Sur un asphalte comme celui-ci [à Djeddah], nous avions tout simplement l'impression de ne pas pouvoir générer suffisamment de température."

Zhou Guanyu a perdu du temps au stand à Djeddah. Photo : Steven Tee / Motorsport Images

Une performance solide malgré les ennuis

Le représentant de l'équipe, Alessandro Alunni Bravi, juge qu'il y a eu des signes positifs à Djeddah malgré les problèmes de pneus rencontrés par Bottas. Zhou semblait avoir du potentiel, mais masqué par l'absence de chrono en qualifications en raison d'un accident en EL3, puis par le retard des arrêts aux stands et un problème de température du moteur en course.

"Malheureusement, dans la première partie du relais, Valtteri a eu du mal à mettre les pneus durs dans la bonne fenêtre de température", a déclaré l'Italien à Motorsport.com. "Dans la deuxième partie, il était compétitif et ses temps au tour étaient solides et constants. Ensuite, nous avons décidé de faire un arrêt pour les pneus tendres afin de bénéficier d'une potentielle sortie du Safety Car dans la dernière partie de la course, c'était la seule opportunité pour nous de revenir dans la lutte pour les points."

"Zhou a été très régulier avec les mediums. Malheureusement, nous avons dû gérer des températures élevées. Je pense que c'est aussi la conséquence de l'accident survenu lors des EL3, car nous avons dû changer la plupart des pièces de la voiture. Dans la première partie de la course, il était obligé de faire beaucoup de 'lift and coast', ce qui a compromis la possibilité qu'il se batte avec [Kevin] Magnussen et [Nico] Hülkenberg."

Sur une note positive, il a ajouté : "L'arrêt au stand a compromis sa course, mais sa performance a été solide. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'à Melbourne nous pourrons encore progresser. Mais nous devons concrétiser cette performance et notre potentiel par une course sans problèmes."