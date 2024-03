Après plusieurs incidents au stand, Stake enquête

Dans un remake du cauchemar vécu au Grand Prix de Monaco 2021, Valtteri Bottas a perdu près d'une minute lors de son deuxième arrêt au stand au Grand Prix de Bahreïn 2024 en raison d'un écrou abîmé. Bien qu'il ait pu cette fois-ci reprendre la piste, le Finlandais n'avait plus aucune chance de bien figurer au classement.

Et une semaine plus tard, au Grand Prix d'Arabie saoudite, son coéquipier Zhou Guanyu a été retardé d'environ 25 secondes par un problème similaire au moment de son arrêt au stand, alors que le pilote chinois était à la porte des points.

Interrogé par Motorsport.com après l'épreuve de Djeddah, Alessandro Alunni Bravi a confirmé que Stake, qui attend encore de débloquer son compteur cette saison, travaillait à résoudre ce problème.

"Tout d'abord, pour moi, il est très important de dire que ce n'est pas une erreur de nos mécaniciens ou de notre équipe, ils font un très bon travail", a déclaré le représentant de l'équipe. "Nous savons que nous avons un problème, qui a été le même à Bahreïn sur la voiture de Valtteri, et cette fois [à Djeddah] sur la voiture de Zhou. Nous avons donc enquêté et nous travaillons à résoudre ce problème dès que possible. Et nous révisons les pièces afin de ne plus avoir ce problème lors des prochaines courses."

Pour tenter de réduire le temps de ses arrêts au stand, Stake a procédé à des changements cette saison, qui vont maintenant être examinés après la débâcle du début d'année : "Nous disposons d'un nouvel équipement et toutes les pièces ont un nouveau design. Bien sûr, il y a quelque chose à améliorer. Nous travaillons dans tous les domaines avec une approche à '360 degrés' afin d'avoir des arrêts au stand homogènes et rapides, mais aussi pour ne pas avoir de problème."

"Pour nous, c'est maintenant crucial parce que nous avons eu ce problème lors des deux dernières courses. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'avoir un problème pendant les courses car la voiture a le potentiel pour se battre pour les points. Et nous avons bien sûr compromis cette opportunité à Bahreïn et à Djeddah à cause d'un problème. C'est un problème qui vient de notre camp et que nous avons étudié, et nous nous efforçons de le résoudre."

Stake dispose désormais d'un peu plus d'une semaine pour trouver une solution à ses arrêts longs avant de prendre part à la prochaine course, le Grand Prix d'Australie. Selon le directeur Xevi Pujolar, il s'agit d'une priorité.

"Je pense qu'il est clair que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de faire des changements supplémentaires pour Melbourne parce que je dirais que nous sommes trop fragiles."

"Il n'y a rien à reprocher à l'équipe et aux mécaniciens, je dirais qu'ils font un travail correct. Mais nous avons encore eu un problème. Nous devons donc enquêter et essayer de trouver des solutions d'endiguement pour la prochaine course, afin d'être plus robustes. Nous abîmons l'écrou. Cela prend du temps car nous devons changer l'écrou de roue."

Propos recueillis par Adam Cooper et Oleg Karpov