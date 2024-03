Norris ne regrette pas le pari stratégique "agressif" de McLaren

En percutant le mur dans l'enchaînement des virages 22-23 dans les premiers tours du Grand Prix d'Arabie saoudite, Lance Stroll a fait sortir le Safety Car et entraîné l'unique salve d'arrêts au stand de l'épreuve. Cependant, quatre pilotes ont fait le choix de rester en piste pendant la neutralisation, dont Lando Norris.

Sixième sur la grille, le pilote McLaren a ainsi été propulsé à la tête du peloton, mais encore chaussé de ses pneus tendres du départ, avant de redescendre au quatrième rang au fil des tours. L'Anglais et ses trois rivaux ayant adopté la même stratégie espéraient capitaliser sur une nouvelle neutralisation, qu'il s'agisse d'un Safety Car ou d'une voiture de sécurité virtuelle, pour s'immobiliser à leur tour, en vain.

Contraint de faire un arrêt sous drapeau vert, sans gain de temps donc, Norris a rétrogradé à la huitième place sur la ligne d'arrivée. Mais pas de quoi décevoir le Britannique, qui a apprécié un pari stratégique audacieux de la part de son équipe, bien qu'il n'ait pas été payant.

"On ne sait jamais sur le coup et nous voulions essayer quelque chose de différent et ne pas simplement rester derrière", a déclaré Norris, interrogé par Motorsport.com sur la décision de rester en piste lors du Safety Car. "Nous aurions pu gagner beaucoup de points ou en perdre quelques-uns. Et au final, nous en avons perdu quelques-uns. Mais c'est comme ça, parfois. Donc c'était bien tenté, je pense que c'était la bonne décision à prendre."

"Parfois, j'ai l'impression que nous jouons un peu la sécurité. C'est agréable d'être un peu plus agressif et d'essayer quelque chose de différent. Je suis donc satisfait de notre décision. Avec le recul, ce n'était pas la meilleure, ou disons la bonne. Mais je suis satisfait de la manière dont nous avons essayé d'exécuter tout cela."

En outre, Norris a confirmé que son arrêt avait été dicté par l'immobilisation de Lewis Hamilton, sur la même stratégie alternative, afin de ne pas être dépassé par le pilote Mercedes en fin de course.

"J'étais obligé, il m'aurait dépassé si j'avais chaussé les pneus durs", a-t-il expliqué pour justifier son passage des gommes mediums aux tendres. "Les pneus durs prennent quelques tours de plus pour se mettre en température et il était très proche de m'avoir de toute façon. Donc je pense que j'aurais choisi de passer en pneus tendres. [...] Les pneus tendres étaient, je pense, la bonne chose à faire, mais cinq tours plus tard... Je ne pense pas que nous ayons eu la meilleure stratégie. Mais je devais couvrir Lewis, ce qui nous a un peu eus. Je pense en tout cas que nous avons fait le meilleur effort possible."

Propos recueillis par Adam Cooper