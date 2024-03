Hamilton garde espoir sur le potentiel de la Mercedes W15

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite n'ont pas souri aux pilotes Mercedes et ont mis en évidence les faiblesses de la W15. George Russell et Lewis Hamilton ont tous deux été en difficulté dans les profils de virages à haute vitesse, les empêchant ainsi de rester dans le sillage des voitures de tête et de prétendre à de bons résultats.

La course de Hamilton à Djeddah a parfaitement illustré ce point noir, puisque le septuple Champion du monde s'élançait depuis une lointaine huitième position sur la grille de départ et a subi la pression constante d'Oscar Piastri durant son premier relais avant de rallier l'arrivée à la neuvième place.

"Quand j'étais dans les virages à haute vitesse avec les autres gars autour de moi, c'était comme si j'étais dans une autre catégorie", a-t-il déploré au micro de Sky Sports. Interrogé par Motorsport.com, Hamilton a également déploré les limites de son matériel mais il reste convaincu de son potentiel sur le long terme, une fois les problèmes actuels réglés.

"Je ne dirais pas que je m'amuse. Je me bats pour la neuvième place donc je ne peux absolument pas dire ça", a-t-il pesté. "Finir neuvième n'est absolument pas amusant mais j'apprécie la partie course à proprement parler. J'étais en chasse et j'attaquais aussi fort que possible, je maximisais tout ce que j'avais avec la voiture, j'étais vraiment à la limite."

"Malheureusement, il manquait vraiment de la performance dans les virages à haute vitesse, où [les autres équipes] nous ont écrasés. Mais il y a des points positifs. La voiture est bonne dans les virages à basse vitesse. Nous devons ajouter beaucoup de charge pour les virages à haute vitesse. Si nous arrivons à le faire, alors je pense que cela nous mettra dans le match [aux avant-postes]. Mais nous avons du travail à faire."

Si l'on se fie aux propos de Hamilton, les prochaines épreuves du calendrier devraient être du même acabit pour Mercedes. "Les prochaines courses seront difficiles", a-t-il déclaré. "Sur tous les circuits à grande vitesse, je pense que nous serons désavantagés avec le package que nous avons actuellement. Mais nous sommes bons dans les virages à basse vitesse, et nous ne sommes pas si mauvais sur certains virages à vitesse moyenne. C'est vraiment à haute vitesse [que nous sommes en difficulté], donc nous devons simplement ajouter de la performance."

Propos recueillis par Adam Cooper