Mercedes face à un problème "fondamental" avec la W15

Après deux Grands Prix disputés cette saison, Mercedes pointe à la quatrième place du championnat constructeurs. À Sakhir et à Djeddah, George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas été en mesure de se battre aux avant-postes, la faute au manque de compétitivité de la Mercedes W15.

Plus particulièrement, la voiture de l'équipe allemande semble le plus souffrir dans les portions à haute vitesse, qui ne manquent pas sur les tracés des deux premières épreuves du calendrier. Pour l'heure, l'on ne comprend pas au sein de l'écurie les raisons de ce manque de performance, comme l'a expliqué Toto Wolff, d'autant plus qu'il existe un problème de corrélation entre les données des simulations et celles de la piste.

"Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas", a admis le directeur d'équipe. "Nous sommes rapides partout ailleurs, quasiment. Nous savons que nous avons un aileron arrière plus petit, nous compensons ce que nous perdons dans les virages. Mais c'est [dans les virages] à haute vitesse que nous perdons le plus de temps."

"Il n'y a pas beaucoup de choses que l'on peut régler. Nos simulations nous orientent dans une direction et ensuite nous faisons un choix, nous mettons le bon aileron arrière, parmi cet éventail de réglages. Je pense que vous gagnez quelques dixièmes ou non si vous avez les bons ou mauvais réglages, mais il n'y a pas un énorme couloir de performance. C'est plutôt quelque chose de fondamental, nous pensons que la vitesse doit être là. Nous mesurons l'appui aérodynamique mais nous ne le retrouvons pas dans le temps au tour."

Après les déboires vécus en 2022 et 2023, Mercedes pourrait bien connaître une troisième saison difficile de suite. Mais Wolff est certain que la situation actuelle de l'équipe diffère de celle du passé, et l'Autrichien ne doute pas qu'elle parviendra rapidement à comprendre ses maux.

"Cela fait deux ans que nous devons repérer quelque chose, et c'est la chose à débloquer", a-t-il expliqué. "Nous devons simplement travailler. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous allons nous donner à fond la semaine prochaine, avec plus de données à comprendre. Nous allons revenir à Melbourne en force. Nous sommes en mission. Et je suis sûr à 100% que nous allons combler cet écart de performance."

Selon Russell, Mercedes devient plus lent au fil du week-end

George Russell, Mercedes F1 W15

La Mercedes W15 semble toutefois être capable de briller, comme l'ont montré les pilotes au cours des séances d'essais libres des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite. Pourtant, entre la première et la seconde journée de roulage, un changement dans les performances de la monoplace semble s'opérer. À Djeddah, Russell n'a pu négocier que le septième temps en Q3, tandis que Hamilton n'était que huitième.

Si l'on pourrait estimer que les rivaux de Mercedes ont une meilleure courbe d'amélioration au fil du week-end, Russell affirme plutôt que son équipe s'empire.

"Nous essayons toujours de comprendre cette voiture car nous avons montré de vraies performances lors des deux derniers week-ends", a-t-il déclaré. "En EL1, dès les premiers tours, nous étions au sommet de la feuille de temps et toujours dans les trois premiers. En EL2, P2. Et puis, dans les deux week-ends, le rythme nous a échappé."

"Ce ne sont pas nos concurrents qui sont devenus plus rapides, c'est nous qui sommes devenus plus lents. Nous devons donc comprendre pourquoi. Mais les écarts sont maintenant faibles. C'est très serré entre nous, McLaren et Aston. [Ferrari] est juste un peu devant. Nous devons simplement puiser un peu plus [dans nos performances]."