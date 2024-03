Marko : Tsunoda doit encore s'améliorer pour être "envisagé" chez Red Bull

En ce début de saison 2024, le top 10 en course est pris d'assaut par cinq équipes. Mais certains retournements de situation ont déjà permis à certaines des cinq autres écuries de la grille de tirer les marrons du feu en inscrivant quelques points. C'est notamment le cas de VCARB, qui, grâce à Yuki Tsunoda, a inscrit six points au Grand Prix d'Australie pour prendre la sixième place du championnat constructeurs.

Le week-end du Japonais à Melbourne a été très studieux, avec en outre une apparition en Q3 et une performance lui ayant permis de devancer Lewis Hamilton et les pilotes Aston Martin sur la grille.

Cela lui vaut les félicitations de l'exigeant Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull et impliqué dans le programme junior. "À chaque tour, il était compétitif et ne faisait aucune erreur, il était calme", a expliqué l'Autrichien à Motorsport.com.

Mais Marko prévient également : si la performance de Tsunoda en Australie est à saluer, elle n'est pas suffisante pour peser dans le dossier du Japonais pour une éventuelle promotion chez Red Bull en 2025, si le duo actuel n'était pas reconduit. "Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il doit donc encore s'améliorer avant de pouvoir être envisagé dans cette direction", a-t-il ajouté.

Selon Tsunoda, sa nouvelle monoplace est beaucoup plus régulière dans ses performances que celle de l'an passé. "À chaque semaine de course, je me remets à zéro car nos performances sont légèrement différentes d'un circuit à l'autre", a-t-il déclaré. "Mais en fait, ce qui est bien, c'est que notre voiture est assez constante en termes de performances, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Nous avions des hauts et des bas l'année dernière, c'est donc l'un de nos points forts."

"Les deux dernières courses ont été frustrantes. Des situations se sont produites et nous avons eu l'occasion de marquer des points, mais nous l'avons manquée. Nous savions que nous avions besoin d'une course propre et je pense que nous y sommes parvenus. Nous n'avons commis aucune erreur. C'est très important pour moi et aussi pour l'équipe afin d'avoir une bonne confiance pour les courses à venir."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi