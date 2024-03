Marko voit Ricciardo en difficulté : "C'est quelque chose de mental"

Pour son Grand Prix national, Daniel Ricciardo a de nouveau été transparent : éliminé dès la Q1, il a terminé 12e d'une course lors de laquelle il n'a en réalité jamais pu prétendre à entrer dans le top 10. Pire, il a été dominé tout le week-end par un Yuki Tsunoda brillant, le Japonais ayant accédé à la Q3 avant d'ouvrir le compteur de l'écurie Visa Cash App RB en terminant 8e, puis 7e après la pénalité infligée par les commissaires à Fernando Alonso.

Cette situation aussi limpide entre les deux hommes, Helmut Marko admet qu'il ne s'y attendait pas. Car Yuki Tsunoda a également systématiquement dominé Daniel Ricciardo dans l'exercice des qualifications depuis le début de l'année.

"Non, parce que nous avons fait revenir Daniel car nous pensions qu'il pourrait retrouver sa forme d'avant, afin qu'il puisse être un candidat pour Red Bull Racing", concède le conseiller spécial de Red Bull, interrogé par Motorsport.com. "Mais en ce moment il a des difficultés, et nous espérons qu'il pourra retrouver sa forme. Pour cela il doit battre Yuki, et ce n'est évidemment pas facile."

La situation du pilote australien semble chaque semaine un peu plus complexe. Après s'être retrouvé sans volant en quittant prématurément McLaren, il a plusieurs fois insisté sur les bienfaits d'une période passée loin de la F1 et sur sa reconstruction mentale, mais Helmut Marko estime que c'est toujours dans ce domaine que le bât blesse. "C'est quelque chose de mental, parce qu'il a prouvé par le passé que c'était un pilote rapide", avance l'Autrichien. "Ça arrive parfois."

"C'est ouvert", ajoute-t-il en évoquant le matériel mis à disposition des deux pilotes chez VCARB. "Chaque pilote a accès aux données de l'autre, il n'y a donc pas de secret. Ils ont la même voiture, tout est identique. Généralement, c'est mental avec les pilotes."

"Ricciardo est en difficulté", souligne encore Helmut Marko au micro de Sky Deutschland. "Il faut voir. Il y a eu des premiers signes positifs lors des essais à Bahreïn, où il était à égalité [avec Tsunoda]. Maintenant, les derniers Grands Prix ne se sont pas très bien passés. Je pense que Ricciardo a besoin d'une voiture dans laquelle il se sent en confiance. J'espère que l'équipe pourra la lui fournir afin qu'il puisse au moins revenir au niveau de Yuki."

