Vasseur : "Personne ne s'attendait" à la victoire de Sainz

Opéré il y a deux semaines et contraint de déclarer forfait au Grand Prix d'Arabie saoudite, Carlos Sainz était de retour en piste dès la manche suivante, en Australie. Et bien qu'il ne soit pas complètement remis, comme l'a révélé Frédéric Vasseur, le pilote Ferrari a été l'auteur d'un excellent week-end conclu par une victoire.

Selon le directeur d'équipe, l'état d'esprit combatif de Carlos Sainz a joué un rôle important dans son triomphe à Melbourne, qui a été une grande surprise. "Cet hiver, nous avons décidé ensemble d'attaquer jusqu'au dernier tour de la saison", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Et il a fait un travail fantastique. Il était là, à Bahreïn, à motiver l'équipe aussi. Djeddah a certainement été un week-end difficile, un week-end difficile pour Carlos, un week-end difficile pour l'équipe."

"Mais le rétablissement a été énorme. Vous devez garder à l'esprit qu'il y a deux semaines, il était à l'hôpital. Je pense que même vendredi, il n'était pas sûr à 100% de pouvoir piloter. Et après quelques tours, il était dans le rythme, et c'est ce qui a contribué au succès parce que vous ne pouvez pas lâcher un tour en essais libres si vous voulez être performant. C'est sûr, c'est incroyable. Si vous regardez d'où il vient, personne ne s'attendait à un tel résultat aujourd'hui."

Si Sainz s'est qualifié devant son coéquipier Charles Leclerc et l'a gardé à bonne distance tout au long de la course, Vasseur ne pense pas que l'Espagnol ait été le pilote dominant au sein du garage rouge à Melbourne, notamment en raison de la différence en matière de stratégies appliquées.

"Nous parlons de plus ou moins un demi dixième", a-t-il indiqué. "Et le classement est une chose mais le rythme en est une autre. Je pense que le problème pendant la course est que nous avons dû couvrir [Oscar] Piastri au début, ce qui n'était pas idéal question temps de course, c'est certain. Nous ne voulions pas abandonner la position en piste et nous l'avons mis dans une situation difficile. Mais lors du dernier relais, il en savait plus sur la dégradation des pneus durs et il a été capable d'être très régulier."

Propos recueillis par Adam Cooper