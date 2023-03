McLaren annonce une restructuration majeure, James Key s'en va

Charger le lecteur audio

McLaren a annoncé ce jeudi une importante restructuration technique au sein de son écurie. Le directeur technique exécutif James Key, en poste depuis 2019, fait ses valises avec effet immédiat tandis que David Sanchez, qui a récemment quitté Ferrari, arrive à Woking. Le tout dans un contexte délicat puisque l'écurie anglaise a complètement manqué son début de saison avec une MCL60 pas au niveau et aucun point inscrit par Lando Norris et Oscar Piastri lors des deux premiers Grands Prix de la saison.

Avec cette réorganisation, McLaren fait surtout le choix de ne plus avoir un directeur technique unique mais un pole constitué de trois spécialistes qui seront directement sous la responsabilité du directeur d'équipe Andrea Stella. Ce trio comptera la future recrue David Sanchez, mais seulement à partir du 1er janvier 2024, lorsque le Français aura respecté une longue période de préavis. Il deviendra alors directeur technique en charge du concept et de la performance de la monoplace, au sein d'une structure par laquelle il est déjà passé entre 2007 et 2012.

Les deux autres postes sont confiés à Peter Prodromou, qui devient directeur technique en charge de l'aérodynamique, et à Neil Houldey, désormais directeur technique en charge de l'ingénierie et du design.

La restructuration présentée par McLaren ne s'arrête pas là puisque Giuseppe Pesce est promu à la tête du département aérodynamique sous la coupe de Peter Prodromou. Piers Thynne va quant à lui prendre les fonctions de directeur de l'exploitation pour apporter un soutien précieux à Andrea Stella au sommet de la pyramide.

"Tout d'abord, je tiens à remercier James pour son travail et son investissement chez McLaren, et je lui souhaite bonne chance pour l'avenir", souligne Andrea Stella. "Pour le futur, je suis déterminé à ramener McLaren aux avant-postes. Depuis que j'ai prix mes fonctions de directeur d'équipe, j'ai reçu pour mandat d'adopter une approche stratégique garantissant à l'équipe de reposer sur des fondations à long terme, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer au fil des ans. Cette nouvelle structure apporte clarté et efficacité au sein du département technique de l'équipe et nous place en position de force pour maximiser les performances, notamment en optimisant les nouvelles évolutions d'infrastructure dont nous disposerons en 2023."

McLaren doit notamment pouvoir enfin s'appuyer dans les mois à venir sur la nouvelle soufflerie construite à Woking et récemment achevée. Celle-ci est désormais entrée dans une phase cruciale de calibration.