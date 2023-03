Sainz se refuse à critiquer la domination de Red Bull

Charger le lecteur audio

De l'aveu même de Max Verstappen, le titre mondial 2023 a de bonnes chances de se jouer entre les pilotes Red Bull. Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez ont signé un doublé lors des deux premiers Grands Prix de la saison, comptant respectivement 14 et 13 points d'avance sur Fernando Alonso, tandis que l'écurie au taureau a déjà 49 unités de marge sur Aston Martin et Mercedes.

Que ce soit en course ou au championnat, le suspense risque donc de ne pas être à son comble. Cependant, chez la concurrence, tout le monde ne s'en plaint pas. Carlos Sainz, par exemple, préfère saluer l'efficacité de Red Bull.

"Je n'ai jamais aimé m'inquiéter de la domination d'une écurie, car cela signifie qu'elle a fait un excellent travail, elle le mérite", assure le pilote Ferrari. "J'aimerais que ce soit nous. Je serais vraiment en colère si les gens s'inquiétaient que nous dominions la Formule 1."

"Malheureusement, c'est un sport de voitures plus que de pilotes. On sait ce qui fait le plus la différence, bien que Red Bull ait généralement un line-up très compétitif. Mais si une voiture est vraiment bonne, tous les autres pilotes ne peuvent pas faire grand-chose pour rester dans cette bataille. Telle est la nature de la Formule 1. Et on a vu par le passé que ce n'était rien de nouveau. Cette remontée de Max depuis la 15e place prouve qu'ils sont une anomalie."

Cette domination de Red Bull, Sainz en a effectivement fait l'amère constatation à Djeddah, où Verstappen, 15e sur la grille, a pris la deuxième place à l'arrivée, tandis que Sainz a rétrogradé du quatrième au sixième rang.

"Franchement, je ne pouvais pas aller beaucoup plus vite lors de la première partie du [second] relais, et eux, ils sont extrêmement rapides par rapport à tout le monde", déplore-t-il. "Par rapport à Mercedes et à Aston, c'était peut-être deux à trois dixièmes [en course à Djeddah]. Et l'écart se creuse car nous avons plus de dégradation, même sur un bon asphalte comme celui-ci. Pour moi, cela confirme simplement où nous devons progresser ainsi que le fait que Red Bull est vraiment, vraiment dominateur en ce moment."

Propos recueillis par Matt Kew