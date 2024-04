Norris : La F1 devra "attendre 2026" pour un grand bouleversement

Depuis la deuxième moitié de la saison 2022, Max Verstappen et Red Bull dominent en Formule 1. Le pilote néerlandais a remporté 30 des 36 derniers Grands Prix et son coéquipier Sergio Pérez s'est chargé de signer la victoire lors de trois des six courses ayant échappé à Verstappen.

Red Bull reste certes sur un échec à Melbourne, mais l'on constate en ce début d'année 2024 que le rouleau compresseur de Milton Keynes reste toujours aussi bien huilé puisque les deux premiers Grands Prix disputés cette saison se sont conclus sur un doublé du constructeur. Bien qu'il reste encore plus d'un an avant 2026, lorsque la F1 introduira un nouveau Règlement Technique et passera à des voitures et des unités de puissance très différentes, Lando Norris est convaincu que les rivaux de Red Bull disposent aujourd'hui de très peu de possibilités pour rattraper leur retard.

"Je pense qu'il faut attendre 2026 pour que les choses bougent vraiment", a affirmé le Britannique. "Je pense que [2026] pourrait potentiellement être un grand chambardement pour chaque équipe, y compris les unités de puissance, qui font probablement partie des [changements] les plus importants."

"Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence entre les unités de puissance des équipes mais beaucoup plus entre les voitures. Je m'attends à ce que Red Bull ait toujours un avantage parce qu'ils sont devant."

Norris espère toutefois que Red Bull sera "à court d'idées" d'ici 2026 car même l'énorme progression de McLaren démarrée l'an passé n'a pas suffi à rapprocher l'écurie du taureau rouge. "Ils sont si intelligents, plus intelligents à bien des égards, que s'ils font un aussi bon travail que n'importe quelle autre équipe, ils devraient toujours conserver leur avantage. Mais l'on espère qu'ils commencent à être à court de bonnes idées", a-t-il ajouté.

"Je pense que toutes les équipes rattrapent leur retard. Si l'on regarde nos 12 mois de progression depuis l'année dernière, nous sommes l'équipe qui s'est le plus développée et qui s'est le mieux développée au cours des 12 derniers mois. Je pense donc que, de ce point de vue, nous pouvons être très satisfaits du travail que nous accomplissons. Mais ce n'est pas suffisant pour défier [Red Bull]."

Avec Matt Kew