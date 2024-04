Zak Brown : Piastri a "perdu son statut de débutant"

Après une saison rookie très prometteuse terminée à la neuvième place du championnat pilote avec 97 points en poche, Oscar Piastri entame sa deuxième année en Formule 1 aussi bien qu'il a terminé 2023, en ne cessant de progresser. Zak Brown, le PDG de McLaren, semble plus que satisfait de l'évolution de son pilote.

"Il continue de devenir de plus en plus rapide", a déclaré Brown. "[...] Ce que nous constatons, c'est qu'il a perdu son statut de débutant. Le vendredi, il prend tout de suite le rythme. Il ne commet pas vraiment d'erreurs et il est extrêmement rapide."

Le jeune Australien de 22 ans montre des performances vraiment solides, notamment face à son très expérimenté coéquipier, Lando Norris, se rapprochant de plus en plus du rythme du Britannique.

"Je pense que pour les deux premières courses de l'année, c'est le duo de pilotes le plus proche du peloton et c'est exactement ce que l'on veut dans l'équipe", affirme l'Américain. "Je pense qu'ils se poussent l'un l'autre, ils poussent l'équipe. Je suis donc très enthousiaste au sujet de notre duo de pilotes pour l'avenir".

Zak Brown se remémore les débuts du rookie Piastri, débarquant dans la catégorie reine du sport automobile, avec une McLaren loin d'être performante : "L'année dernière, le début de saison avait été très difficile. Ajoutez à cela la pression d'être un débutant et d'arriver à votre première course à domicile, au volant d'une voiture qui n'est pas très compétitive."

"Je pense donc qu'il a maintenant une année sous le coude. Il est au volant d'une bien meilleure voiture de course, et il en profite. C'est agréable de le voir mûrir. Il est déjà très mature, mais on peut clairement voir qu'un an plus tard, il est plus confiant parce qu'il sait à quoi s'attendre. Et je pense que cela va le pousser à être encore plus performant".

Lando Norris, Zak Brown, Oscar Piastri, Andrea Stella et toute l'équipe McLaren Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pour Andrea Stella, les progrès de Piastri se sont illustrés par sa gestion à Melbourne, où le pilote local s'est montré "très, très bon" dans une "situation délicate" en raison des problèmes de graining. Le team principal de McLaren estime que son pilote a fait "de gros progrès" par rapport à la saison passée. "C'est encourageant de se dire qu'il n'est qu'au début de sa deuxième saison", a souligné Stella. "Si on pense à tout ce qu'il peut encore engranger pour progresser, je pense que cela se présente très bien pour l'avenir d'Oscar."

"Quand je parle d'adaptation, ce n'est pas s'adapter quand un problème arrive", a ajouté Stella. "C'est s'adapter pour éviter que le problème arrive. Il faut un peu comprendre du contexte que 'Oh, ce ce contexte va mener à ce problème' avant que le problème lui-même ne se manifeste. Quand on est un débutant, il faut un peu entrer dans le problème puis réaliser comment on y est arrivé."

"Je pense que c'est le mécanisme dans lequel il est beaucoup plus conscient que certaines conditions mèneront à certains problèmes. Quand il gérait les pneus, je pense qu'il sentait qu'en les sollicitant un peu trop à l'avant, ça n'allait pas bien ce passer avec le graining. On commence à comprendre où est potentiellement la limite, même en allait 1 km/h plus vite. Ce sont des ajustements, comme un exercice d'auto-calibration grâce à l'expérience."

McLaren est dans une bonne dynamique

Rappelons-nous la saison passée avant le Grand Prix d'Australie, McLaren n'avait marqué aucun point lors des deux premières courses et se classait en dernière position au championnat constructeur. L'équipe de Woking, tout comme Oscar Piastri, avaient finalement débloqué leur compteur à Melbourne, bénéficiant du chaos de fin de course et des multiples drapeaux rouges et abandons.

Oscar Piastri Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

L'écurie britannique avait effectué un véritable bond en avant en milieu d'année, notamment grâce aux évolutions apportées lors du Grand Prix d'Autriche, qui avait propulsé McLaren à la quatrième place du championnat constructeur avec 302 points. Zak Brown ne manque pas de montrer son optimisme en vue de la continuité des efforts fournis par McLaren en ce début de saison 2024.

"Tous les hommes et femmes de McLaren continuent à faire un travail fantastique. J'ai l'impression que nous avons repris là où nous avions laissé la deuxième moitié de l'année dernière. Le peloton n'a jamais été aussi serré, nous devons donc continuer à pousser fort."

"Mais je pense que nous avons conçu et développé une voiture de course très solide qui, je l'espère, se renforcera encore, mais nous savons que les neuf autres équipes ne restent pas inactives. Nos pilotes font un excellent travail et nous avons beaucoup d'harmonie dans l'équipe."

"Je pense donc que nous sommes en très bonne position pour continuer à nous améliorer et à aller de l'avant, et je suis très enthousiaste à l'idée d'être plus dans la course cette année."

Avec Matt Kew