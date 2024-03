Zak Brown conforté à la tête de McLaren

Nommé PDG de McLaren Racing en avril 2018, Zak Brown vient d'être conforté par la marque de Woking pour les années à venir. L'homme d'affaires américain, qui est d'abord arrivé comme directeur exécutif de McLaren Technology Group en 2016, se voit confier un nouveau mandat jusqu'en 2030. Il demeure ainsi en charge de la supervision opérationnelle de tous les programmes sportifs du constructeur, ainsi que du développement marketing et commercial qui les accompagne.

Sous sa direction, McLaren a largement étendu ses activités en sport automobile, s'engageant en IndyCar, en Formule E et en Extreme E, ce à quoi on peut ajouter ses programmes clients en GT3 et la préservation de sa branche historique.

"Zak a fait preuve de qualités de leadership exceptionnelles et a joué un rôle déterminant dans l'évolution de McLaren Racing", souligne Paul Walsh, président exécutif de McLaren Group. "Sa prolongation de contrat traduit notre confiance dans sa capacité à mener l'équipe vers un succès encore plus grand dans les années à venir."

Depuis que Zak Brown est aux commandes de l'écurie de Woking, dont la direction au quotidien en Formule 1 est confiée depuis 2023 à Andrea Stella, l'accord moteur avec Honda a laissé place à une collaboration à long terme avec Mercedes, elle aussi récemment prolongée jusqu'en 2030. McLaren a renoué avec la victoire en Grand Prix à Monza en 2021 grâce à Daniel Ricciardo et a notamment terminé quatrième du championnat constructeurs la saison passée avec Lando Norris et Oscar Piastri.

"Je suis ravi de continuer à diriger McLaren Racing et de faire partie d'une équipe de course à ce point historique", se réjouit Zak Brown. "C'est un privilège de travailler aux côtés d'hommes et de femmes talentueux dans les différentes championnats auxquels prend part McLaren Racing. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites du sport automobile et à viser les meilleures performances sur et en dehors de la piste."