McLaren va "protéger" Piastri au GP d'Australie

Troisième étape de la saison 2024, le Grand Prix d'Australie est également la course nationale de Daniel Ricciardo et Oscar Piastri. Et si le pilote VCARB est natif de Perth, à plus de 3 400 km du circuit de l'Albert Park, celui de McLaren est né à Melbourne et devrait donc recevoir le plus d'attention et de soutien au cours du week-end.

Ajoutons à l'équation une McLaren MCL38 ayant déjà démontré sa performance et l'on peut s'attendre en tribune à une excellente prestation de Piastri à domicile. La pression sur les épaules du pilote de 22 ans est donc déjà importante avant même qu'il ait posé les roues sur la piste, et la possibilité qu'il soit submergé par les attentes et sollicitations de ses compatriotes est bien réelle.

Afin d'éviter cette situation, McLaren a élaboré une approche se concentrant davantage sur les besoins de ses pilotes. "Cette année, nous accordons plus d'attention à l'emploi du temps des pilotes au cours d'un week-end de course", a expliqué le directeur Andrea Stella. "Nous voulons nous assurer que les pilotes ont le temps de se concentrer sur la performance, de se reposer, de se détendre, etc."

"Mais nous sommes encore plus prudents pour Melbourne. Il y a beaucoup de demandes ; nous accepterons certaines d'entre elles, mais pour d'autres, nous devrons protéger les performances et nous ne les accepterons pas."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Pas d'évolutions sur la McLaren

Les essais de pré-saison, le GP de Bahreïn et le GP d'Arabie saoudite ont tous été suivis d'une semaine, dans un début de saison 2024 intense. Si deux semaines de pause ont séparé l'épreuve de Djeddah et celle de Melbourne, McLaren n'en a pas profité pour faire évoluer sa voiture.

"De nos jours, apporter des évolutions n'est plus vraiment une question logistique", a indiqué Stella. "Le défi principal est de savoir s'il faut apporter des améliorations aux courses sprint ou non. Parce qu'il y a la Chine et Miami [cinquième et sixième manches de 2024], par exemple, où il n'y a qu'une seule séance d'essais libres."

"Mais il y a un autre défi à relever, celui du plafond budgétaire. Dès que vous avez quelque chose de convenable à produire, vous ne pouvez pas faire comme ça parce que vous n'auriez plus de budget. Il faut donc être convaincu qu'il s'agit d'une bonne évolution. Ensuite, vous donnez le feu vert et vous dépensez l'argent."

"Je dirais que l'autre raison pour laquelle vous n'apportez pas d'évolution en Australie est qu'il faut du temps pour créer un package convaincant qui représente un pas en avant important. Cela prend du temps."