Ocon et Gasly ont dédié leur temps aux ingénieurs Alpine à Enstone

Si l'an dernier le Grand Prix d'Australie avait viré au cauchemar lors d'un restart pour Alpine, l'écurie s'y rend cette fois dans un tout autre état d'esprit. Jouer les points sera une nouvelle fois très difficile, dans l'attente de réelles évolutions sur l'A524 qui a tant déçu à Bahreïn puis à Djeddah. Néanmoins, le travail a été important avant de s'envoler pour Melbourne, dans l'espoir d'optimiser le matériel actuellement à la disposition d'Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Directeur de l'écurie française, Bruno Famin reconnaît volontiers que "le début de saison a été difficile, plus que nous ne l'attendions", mais pas question de relâcher les efforts, au contraire.

"Nous devons continuer à progresser et à mieux comprendre notre manque de performance pour pouvoir améliorer notre package à terme", insiste-t-il. "De toute évidence, nous avons des problèmes à résoudre rapidement. C’était bien d’avoir nos deux pilotes la semaine dernière à Enstone. Parallèlement à leurs missions au simulateur en préparation des deux prochaines courses, ils ont passé du temps avec l’équipe pour partager leurs ressentis au volant et offrir des pistes sur la manière de gérer la situation actuelle."

Après les deux premiers Grands Prix de la saison, Alpine figure parmi les quatre écuries qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Si Pierre Gasly n'a pas pu défendre ses chances en Arabie saoudite en raison d'un problème de fiabilité, Esteban Ocon s'est battu tant que possible et a démontré qu'en dépit des limites techniques de la monoplace, l'espoir d'accrocher quelque chose demeure.

"Chaque course représente une nouvelle occasion et nous nous rendons en Australie avec un optimisme renouvelé pour défier les écuries qui nous entourent", assure-t-il. "Nous connaissons les limites de notre package actuel et nous savons que nous devons être au top dès que nous prenons la piste. Pas seulement de mon côté au volant, mais aussi du côté de l’équipe avec la stratégie, les arrêts aux stands et l’optimisation des réglages."

Pierre Gasly, lui, se dit "fin prêt" à en découdre de nouveau aux antipodes. Le pilote tricolore a particulièrement apprécié le temps passé à l'usine auprès des ingénieurs après le Grand Prix d'Arabie saoudite.

"Ce n’est pas le début de saison que nous souhaitions, mais nous nous attendions vraiment à ce que ce soit difficile et cela a été le cas", rappelle-t-il. "La semaine dernière, je me suis rendu quelques jours à Enstone. C’était bien de passer du temps avec beaucoup de personnes différentes et d’échanger sur la façon dont nous pouvons progresser. J’ai également débriefé avec toute l’équipe pour partager mon ressenti au volant de la voiture. Je vois tellement d'envie et de motivation chez tout le monde dans l’écurie pour améliorer notre situation. Nous continuerons à grignoter du terrain, et l’Australie nous permettra de poursuivre la bonne compréhension du matériel à notre disposition."