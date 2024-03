Famin : Le "choc" du début de saison a justifié les changements en interne

En décidant de changer de concept de voiture alors que ses rivaux ont quant à eux poursuivi le développement de leurs F1 2023, Alpine s'attendait en conséquence à connaître cette année un début de saison bien plus difficile que les précédents. Et la confirmation sur la feuille des temps a fait mal dans le camp français.

Après des essais hivernaux discrets, Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont rien pu faire pour se sortir de la Q1 lors des qualifications des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite. Pire, le duo tricolore avait signé les deux temps les plus lents à Sakhir. Ce camouflet, associé au départ des figures clés Matt Harman (directeur technique) et Dirk de Beer (responsable aéro), a poussé Alpine à prendre d'importantes décisions dans son organisation, comme l'a expliqué Bruno Famin.

"Ça a été un choc", a assuré le directeur d'équipe. "Nous nous attendions à un début de saison difficile, nous le savions et c'est ce que nous avons dit lors de la présentation de notre voiture, mais se retrouver en dernière ligne lors des qualifications [à Bahreïn] a été un choc, pour être honnête. Cela a confirmé le besoin d'un changement dans notre équipe, et nous l'avons fait."

"Nous voulons vraiment apporter ce que nous avons fait en piste à la fin de la saison dernière dans les usines : changer l'état d'esprit, libérer la créativité. Avoir trois directeurs techniques rend l'organisation beaucoup plus horizontale, beaucoup moins verticale. Plus d'activité, plus d'agilité, et la devise est vraiment de développer notre personnel."

S'inspirant du schéma déjà appliqué par McLaren, Famin a divisé en trois la direction technique de la structure française, faisant de Joe Burnell le responsable de l'ingénierie, David Wheater responsable de l'aérodynamique et Ciaron Pilbeam responsable de la performance.

"La voiture est totalement nouvelle", a déclaré Famin. "Nous avons des développements à venir. Bien sûr, il est essentiel de comprendre quels sont les problèmes pour les résoudre. Nous avons une idée assez claire de ces problèmes et nous travaillons vraiment dur. Cette voiture a du potentiel. Nous avons quelque chose à venir, c'est certain, mais nous devons aussi changer notre façon de développer la voiture, et peut-être aussi de l'exploiter. Nous devons vraiment changer notre approche générale sur tous les aspects."