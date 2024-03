Red Bull menacé par Ferrari ? Une "question de temps", selon Leclerc

Si je regarde les six ou sept derniers mois, nous sommes l'équipe qui a le plus progressé.

Si je regarde les six ou sept derniers mois, nous sommes l'équipe qui a le plus progressé.

Si je regarde les six ou sept derniers mois, nous sommes l'équipe qui a le plus progressé.

"La course a été positive. Nous faisons de petits pas dans la bonne direction", a déclaré Leclerc. "Si je regarde les six ou sept derniers mois, nous sommes l'équipe qui a le plus progressé et nous réduisons lentement l'écart. L'écart est encore assez important, mais si nous continuons à travailler comme ça, je suis sûr que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne mettions un peu plus de pression sur la Red Bull ."