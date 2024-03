Bird offre à McLaren sa 1re victoire en FE dans le dernier tour !

Pascal Wehrlein (Porsche) s'est offert la pole position de l'E-Prix de São Paulo plus tôt dans la journée, avec un marge infime de 0"002 sur un autre ancien de la F1, Stoffel Vandoorne (DS Penske). Le premier Français sur la grille n'est autre que l'équipier du Belge, Jean-Éric Vergne, au troisième rang. Il faut remonter en neuvième place pour trouver trace du leader du championnat, Nick Cassidy (Jaguar). Les autres tricolores, Sacha Fenestraz (Nissan e.dams) et Norman Nato (Andretti), sont respectivement 14e et 21e au moment de l'extinction des feux.

Au départ, Wehrlein conserve les commandes alors que Mitch Evans se faufile entre les deux DS Penske. Rapidement, le déclenchement des premiers attack modes change vite les positions et la donne : Wehrlein puis Vandoorne sont les premiers à l'utiliser, ce qui les renvoie dans le peloton. Au cinquième tour, une certaine agitation s'empare des avant-postes : Sam Bird, qui a pris les commandes devant les deux Porsche, parvient à conserver la tête malgré son mode attaque, en partie parce qu'António Félix da Costa ne se montre pas très coopératif avec son équipier.

Après une première utilisation fructueuse, Bird tente le coup de poker en activant son second attack mode dès le septième tour, peu avant la sortie du Safety Car pour nettoyer les nombreux débris sur la piste suite à différents contacts. La course est relancée au neuvième passage, avec Da Costa et Wehrlein en tête, qui en profitent pour immédiatement déclencher l'attack mode, comme Vergne derrière eux.

Cassidy dans le mur

Au 11e tour, Bird retrouve la tête, libéré de ses deux attack modes. Il ne la garde pas très longtemps, au jeu des différentes stratégies, mais finit par la retrouver au 15e tour pour commander à s'échapper. Le 16e tour voit la seconde sortie du Safety Car car Cassidy est à l'arrêt dans une échappatoire, et pour cause : le Néo-Zélandais a percuté assez violemment le mur après que son aileron avant, abîmé dans un choc plus tôt en course, soit passé sous le train avant de sa voiture. Il est indemne mais c'est l'abandon, le premier de la course, étonnamment. Il y a de nombreux débris à nettoyer.

La course reprend au 20e tour. Bird maintient sa position de tête et profite de la pression mise par Wehrlein sur Evans pour disposer d'un petite avance. Cette avance ne dure toutefois pas très longtemps : Evans finit par se montrer offensif à son tour, même si les positions n'évoluent pas aux avant-postes. La première attaque survient au 27e tour, mais est repoussée par le pilote McLaren. La seconde, au tour suivant, est en revanche couronnée de succès.

La direction de course annonce que trois tours supplémentaires seront à parcourir du fait des Safety Cars. Evans ne s'échappe pas face à Bird alors que Dennis se positionne au troisième rang en profitant d'une relance difficile pour Wehrlein à la sortie du dernier virage.

La fin de course est marquée par un duel pour la victoire entre Evans et Bird : le Britannique, pourtant un peu plus juste en énergie, surprend le pilote Jaguar dans l'un des derniers virages et passe la ligne d'arrivée en tête. Derrière Rowland se joue de Wehrlein et Dennis, qui étaient en lutte, pour s'emparer de la troisième place.

E-Prix de São Paulo