Les deux DS Penske dans les points  à São Paulo

C’était l’objectif du week-end pour l’écurie franco-américaine : amener les deux voitures à l’arrivée, et bien entendu si possible dans les points. Une mission qui est réussie, au cours de laquelle les deux pilotes ont bien travaillé ensemble, sur un circuit (2,933 km pour 11 virages) aux exigences énergétiques particulières car arborant de nombreuses lignes droites.

Stoffel Vandoorne, qui a signé sa première pole position pour DS Penske sur le même circuit il y a tout juste un an, le savait mieux qui quiconque. En 2023, le pilote belge avait dû baisser d’intensité après avoir mené plus de la moitié de la course, pour finalement offrir la victoire aux Jaguar et passer la ligne d’arrivée en 6ème position.

Aussi, depuis de longues semaines Stoffel Vandoorne et Jean-Éric Vergne travaillaient cette piste au simulateur avec un ancien stratège de Jaguar, Phil Charles, qui a été intégré à l’équipe après la course de Mexico, en janvier. Les résultats ne sont peut-être pas ceux tout à fait escomptés, mais les deux voitures ont montré des choses extrêmement intéressantes pour la suite de la saison.

La pole position pour deux millièmes de seconde

En ce samedi 16 mars, à 7h 30 il fait déjà 26°C dans l’air et 30°C au sol sur le circuit de São Paulo. Des conditions qui permettent d’affiner les réglages des voitures en vue des qualifications, prévues seulement 1h40 plus tard. Un drapeau rouge viendra interrompre la séance, mais Stoffel Vandoorne a déjà eu le temps de placer sa DS E-TENSE FE23 en seconde position, à moins d’un dixième de seconde de la McLaren de Sam Bird.

En qualifications, sur une piste qui ne cesse de s’améliorer et de chauffer, Jean-Éric Vergne adopte d’abord une position attentiste (dans la limite du règlement qui impose un tour rapide dans les 6 premières minutes) alors que beaucoup des concurrents sont déjà en mode refroidissement. Mais tout vient à qui sait attendre, et lorsque les deux DS E-TENSE FE23 sortent du bois Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne signent les deux meilleurs temps du groupe A.

Ils vont tous deux en quarts de finale, alors que Nick Cassidy, le leader du championnat, ne passe pas les phases de poule. Les premiers duels se passent bien pour les deux compères, qui se retrouvent ensuite l’un contre l’autre en demi-finale. Comme l’an dernier, Stoffel Vandoorne se qualifie pour la finale, et se retrouve cette fois face à la Porsche de Pascal Wehrlein (Porsche). On s’attend alors à ce que le pilote DS Penske réitère son exploit de 2023, mais Wehrlein décroche la 5ème pole position de sa carrière en Formula E pour… 2 millièmes de secondes !

Jean-Éric Vergne (DS Penske). Photo de: DPPI

Forts des datas récoltées l’an dernier et axés sur une stratégie énergétique plus avantageuse, les deux pilotes DS Penske s’élancent alors des 2ème et 3ème places depuis la grille de départ. Au cours des 34 tours de course (31 + 3 tours en lien avec les neutralisations), la chaleur écrasante (35°C dans l’air, 60°C au sol) pèse sur les voitures et les organismes, et chacun fait en sorte de se débarrasser au plus vite de ses modes Attack, dont la zone de déclenchement est assez pénalisante quand on roule en peloton (chaque pilote perd facilement trois à quatre places).

Alors que des écarts commencent à se faire sentir, l’intervention de deux voitures de sécurité génèrent le regroupement des concurrents. Ainsi se terminera cette course, avec six écuries différentes aux sept premières places.



Au terme de ce quatrième round de la saison, les points récoltés par Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne permettent à DS Penske de pointer en troisième position du championnat Constructeurs. JEV est 4ème du classement des pilotes, à égalité de points avec le 3ème (Mitch Evans, Jaguar TCS Racing).



La prochaine manche du championnat du monde de Formula E aura lieu le 30 avril prochain, pour la première fois dans les rues de la mégapole de Tokyo, au Japon. Ce circuit éphémère, que personne ne connait physiquement, permettra peut-être aux équipes les plus expérimentées de se distinguer. On se souvient alors que l’année dernière, entre Le Cap ( Afrique du Sud) Hyderabad (Inde) et São Paulo, c’est DS Penske qui avait engrangé le plus de points, devant Jaguar et Porsche.